Caroline Wozniacki er med sejr over amerikaner videre i afskedsturnering. Her håber hun, at nerverne er væk.

Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki føler, at hun fik spillet nogle af afskedsnerverne væk.

Det siger hun på et pressemøde, efter at hun natten til mandag dansk tid slog amerikanske Kristie Ahn i første runde af Wozniackis sidste turnering, Australian Open.

- Jeg var lidt nervøs før kampen, men da jeg kom i gang, kom nerverne lidt væk, siger den danske tennisspiller.

Første sæt mod Ahn vandt danskeren let 6-1, da amerikaneren lavede et hav af fejl.

Men i andet sæt måtte Wozniacki kæmpe noget mere for det, og især i første parti af andet sæt, som varede små 20 minutter, var der hård kamp om hvert point.

Her voldte amerikanerens spillestil Wozniacki problemer.

- Hun spillede noget tennis, som ikke var særlig komfortabelt for mig, siger Caroline Wozniacki.

- Så kom der en langsom bold, så kom der en hurtig bold. Det var meget urytmisk. Det var en kamp, som jeg bare skulle igennem, og den skulle bare vindes, uddyber hun.

Med de klassiske Wozniacki-dyder blev Kristie Ahn med solide grundslag dog sendt fra side til side.

Og til sidst lykkedes det danskeren at hive andet sæt hjem 6-3 og dermed vinde kampen.

- Det er rart at komme igennem første kamp. Der er altid nerver på i første kamp, og især nu, hvor man ved, at taber man, så er der altså ikke en ny kamp i morgen, siger Caroline Wozniacki.

