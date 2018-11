Er Caroline Wozniacki blevet gift?

Det var der en del af hendes fans, der troede, da de onsdag på det sociale internetmedie Twitter kunne læse et par tweets foretaget under et arrangement i New York mellem den 28-årige danske tennisspiller og hendes amerikanske forlovede David Lee.

»Back at Madison Square Garden with my man!,« skrev Caroline Wozniacki først.

Kort tid efter svarede David Lee, der er tidligere professionel basketballspiller, tilbage: »Garden nights with my wifey«.

Back at Madison Square Garden with my man! pic.twitter.com/om48e3Ij7i — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 21. november 2018

Det fik flere af hendes fans til at gratulere med lyønskninger.

Således troede en del, at hun var blevet gift.

»Tillykke,« skrev Michael Fisel, mens Amr Abdelmonsef med bemærkningen 'happy landing' slog fast med syv-tommer-søm, at han var glad og tilfreds på danskerens vegne.

Bobby Sittloh var også i højt humør, men kunne ikke lade være med at sende en stikpille afsted til Caroline Wozniackis tidligere forlovede Rory McIlroy, der droppede forholdet til hende få timer efter de ellers havde udsendt bryllupsinvitationer: »Thank god you married David and NOT that little Irish nerd.«

Happiest day of my life yesterday saying yes to my soulmate @Dlee042 pic.twitter.com/TwDPJjoabA — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 3. november 2017

Imidlertid afviser Caroline Wozniackis danske agent, Mikkel Nissen, at Caroline Wozniacki er blevet gift med David Lee, som hun sidste år i november ikke blot blev forlovet med, men som hun også modtog en kostbar fingerring (se billedet) af.

»Nej,« lyder det kortfattede sms-svar fra Mikkel Nissen på B.T.'s spørgsmål om parret har fået papir på hinanden.

Det er ikke første gang, at Caroline Wozniacki og David Lee forvirrer offentligheden.

Det samme skete i fjor, hvor Caroline Wozniacki på Twitter lagde dette billede ud:

#Thankful pic.twitter.com/yrN1ReJtz3 — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 26. november 2017

Også ved den lejlighed - få uger efter forlovelsen - strømmede lykønskningerne ind til parret.

Det fik Caroline Wozniacki til at skrive et dementi på Twitter.

Ps not our wedding! Photo booth fun! It'll take us a little longer than a couple of weeks to plan our wedding — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 26. november 2017

»PS - det er ikke vores bryllup. Billedet er bare for sjov! Det tager os lidt længere end et par uger at planlægge vores bryllup,« skrev hun.

Billedet af det forlovede par stammede angiveligt fra Serena Williams' bryllup med den græske forretningsmand Alexis Ohanian.

Foto: EDGAR SU Vis mere Foto: EDGAR SU

B.T. spurgte under tennissæsonens sidste Grand Slam-turnering i New York, US Open, om hendes bryllupsplaner, og om rygtet om, at hun skulle giftes i sommeren 2019, var sandt.

Dette spørgsmål ønskede hun imidlertid ikke at besvare.

I øjeblikket holder Caroline Wozniacki ferie, men fra på lørdag og en uge frem deltager hun i rigmanden Richard Bransons træningsturnering på øen Necker Island i Caribien.

Herefter går der en måned inden hun indleder 2019-sæsonen ved på New Zealand ved WTA Tour-turneringen »ASB Classic« i Auckland.