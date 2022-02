Caroline Wozniacki gør lørdag comeback på tennisbanen i en opvisningskamp mod belgiske Kim Clijsters.

Kampen bliver danskerens første, siden hun stoppede karrieren i januar 2020 i kølvandet på sit exit fra Australian Open.

Kampen foregår i Dubai og fungerer som det store trækplaster ved begivenheden Expo 2020 Dubai.

'Glæder mig til at være tilbage på banen igen og spille mod Kim Clijsters!,' skriver Wozniacki selv på Instagram.

Det var ellers meningen, at Wozniackis første kamp efter karrierestoppet skulle være på dansk jord. Her havde danskeren i sigte at møde veninden Serena Williams i maj 2020, men det satte coronapandemien en stopper for.

Kampen blev udskudt gang på gang, og i efteråret blev det meldt ud, at modstanderen i stedet bliver Angelique Kerber i opvisningskampen, som spilles 5. april i Royal Arena.

Men i første omgang skal Wozniacki altså krydse klinger med Clijsters, der ligesom Wozniacki er tidligere verdensetter. De to har mødt hinanden tre gange tidligere, da de kæmpede mod hinanden på WTA-touren. Alle tre gange har belgieren vundet, så der er revanche i sigte for danskeren.

Clijsters og Wozniacki er ikke de eneste legender i aktion ved begivenheden, der løber over flere dage. Også den amerikanske legende John McEnroe skal blandt andre i aktion.