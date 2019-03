De elsker tennis. Og åbenbart også at synge tvivlsom popmusik.

Caroline Wozniacki og hendes tennisstjerne-veninde Agnieszka Radwanska står bag en popsang, som er dukket op på Spotify.

Sangen, som er en duet mellem de to tennisstjerner, hedder ‘We Love Out Tennis’, og er - noget usædvanligt for en poopsang - en hyldest til tennis-sporten.

»Vi elsker vores tennis, vi vil gerne gøre jer stolte over os - og gøre jer glade! Velkommen til showet,« lyder omkvædet blandt andet, som er sunget på engelsk.

Radwanska og Wozniacki.

Den energiske popbasker kan bedst beskrives som Jennifer Lopez’ megahit ‘Let’s get Loud’ fra 1999 i en polsk Melodi Grand Prix-udgave.

Mens Radwanska synger sine vers på polsk, fyrer danske Wozniacki med de polske rødder sine tekstbidder af på engelsk - godt hjulpet på vej af heftig autotune-effekt på vokalen.

Sangen er lagt på Spotify under titlen ‘We Love Our Tennis’ i Caroline Wozniacki og Agnieszka Radwanskas navne af pladselskabet Warner Musics polske afdeling.

På YouTube findes en et minut lang teaser for sangen, hvor man ser videobilleder af de to tennisstjerner, som indsynger sangen i et pladestudie. Se klippet øverst i artiklen.

Sangen kan høres på Spotify.

Derudover er det sparsomt med oplysninger om sangen, som hverken Wozniacki eller Radwanska har delt eller omtalt på deres populære profiler på de sociale medier.

Dog har Wozniacki for nogle uger siden lagt et billede op på Instagram af de to tennisveninder, hvor hun fortæller om, at de har lavet et samarbejde, som de vil løfte sløret for senere.

»Altid sjovt at hænge ud med Radwanska. Vi har arbejdet sammen på et sjovt projekt! Mere info følger snart,« skrev Wozniacki for syv uger siden, hvor han angav, at hun var i Warszawa, Polens hovedstad.

Mens 28-årige Wozniacki, som sidste år triumferede i Australien Open, fortsat er aktiv i verdenseliten, valgte 30-årige Radwanska sidste år at stoppe karrieren. Polakkens bedste resultat er en tabt Wimbledon-finale i 2012.

Rivaler og veninder: Wozniacki og Radwanska efter en kamp i 2016. Foto: TORU YAMANAKA