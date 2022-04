Hun har fået spørgsmålet mange gange før, men hun har stadig ikke lagt sig fast på det – endnu.

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki vil nemlig ikke afvise, at hun og familien rykker til Danmark for at bo i den nærmeste fremtid.

Det siger hun i et interview med Se & Hør.

»Jeg ved ikke, om vi kommer hjem permanent, men måske skal vi have et sommerhus,« lyder det fra den 31-årige dansker, inden hun tilføjer:

Caroline Wozniacki efter sin afskedskamp i april. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Caroline Wozniacki efter sin afskedskamp i april. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi har også venner i Danmark med små børn, så lad os se.«

Caroline Wozniacki blev i juni sidste år mor for første gang, da hun fødte datteren Olivia.

Og efterfølgende har den danske verdensstjerne forklaret, at det er vigtigt for hende, at datteren lærer at tale både dansk og engelsk.

Det samme gør sig gældende hos Wozniackis bedre halvdel, den tidligere basketballspiller David Lee, som også er i gang med at lære det danske sprog.

Caroline Wozniacki spillede i starten af april sin længe ventede afskedskamp mod tyske Angelique Kerber.

Her vandt danskeren i to sæt foran en fyldt Royal Arena i København.

En oplevelse, som hun efterfølgende kommenterede på.

'Wow! Jeg har ingen ord, der kan beskrive den aften. Tak til alle, der kom og støttede mig. Det betyder så meget for mig. Atmosfæren var utrolig!' skrev hun blandt andet på de sociale medier.

