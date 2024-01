Piotr Wozniacki begyndte næsten at grine, da datteren pludselig kom til ham.

For da Caroline Wozniacki sidste år hev fat i sin far og fortalte ham, at hun havde tænkt sig at gøre comeback til professionel tennis, blev han noget overrasket.

»Jeg troede, hun lavede sjov,« lyder det som det første fra Piotr Wozniacki, da han møder B.T. og resten af den danske presse ved Australian Open.

Her afslører han ligeledes, at det særligt var én drøm, der fik hans berømte datter til at vende tilbage til tennisverdenen.

Caroline Wozniacki var fanebærer for Danmark ved OL i Rio de Janeiro. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Caroline Wozniacki var fanebærer for Danmark ved OL i Rio de Janeiro. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix

»Carolines drøm er at vinde en OL-medalje til Danmark. Selvfølgelig ville det være fantastisk at vinde en grand slam, men for hende er det især OL, der betyder noget. Hun har allerede vundet en grand slam og prøvet at være nummer ét i verden,« lyder det fra tennisfaren.

Hovedpersonen selv har da også et helt særligt forhold til De Olympiske Lege.

I 2016 var hun nemlig fanebærer for Danmark, og derfor er det da også følelsen af at repræsentere sit land, som har fået Caroline Wozniacki til at drømme stort frem mod sommerens helt store sportsbegivenhed i Paris.

»OL har altid været vigtigt for mig. At kunne repræsentere Danmark og bakke de andre atleter op, det gør det hele meget specielt,« forklarer hun og fortsætter:

»Det er en drøm at vinde en medalje, som jeg gerne vil have til at gå i opfyldelse. En drøm, jeg ikke vidste, jeg havde, da jeg startede med at spille tennis.«

I første omgang gælder det dog Australian Open, hvor hun onsdag skal møde russiske Maria Timofeeva i anden runde.

