Det er ikke kun fryd og gammen at være feteret sportsstjerne. Det måtte Caroline Wozniacki sande tidligere i sin tenniskarriere.

For den nu 28-årige tennisdronning blev tidligere i sin karriere forfulgt af en stalker. Det fortæller hun i et langt interview sammen med Kevin Magnussen, som energidrikken State står bag.

Caroline Wozniacki: »Jeg havde en stalker på et tidspunkt.«

Kevin Magnussen: »Ja, okay.«

Caroline Wozniacki ankommer til lodtrækningen til sæsonfinalen i Singapore den 19. oktober. Foto: EDGAR SU Vis mere Caroline Wozniacki ankommer til lodtrækningen til sæsonfinalen i Singapore den 19. oktober. Foto: EDGAR SU

Wozniacki: »Det var lidt ubehageligt.«

Magnussen: »Hvordan foregik det?«

Wozniacki: »Så ville de ringe til ens hotelværelse eller sende breve til ens hotelværelse. Finde en over det hele. Hvordan ved de, hvor man er henne? Det var ret creepy, og man vidste ikke rigtig, om han var på hotellet. Men det gik heldigvis over, efter man havde en security (sikkerhedsvagt, red.) fra WTA (kvindernes tennisorganisation, red.). De fandt hurtigt ud af, hvem det var.«

Magnussen: »Jeg kan forestille mig, når man er en køn pige, så får man de der stalkere. Sådan er det ikke som mænd. Jeg har det ikke i hvert fald (smiler).«

Kevin Magnussen til Dansk Motorsport Award i 2017. Foto: Henning Bagger Vis mere Kevin Magnussen til Dansk Motorsport Award i 2017. Foto: Henning Bagger

Men der har tidligere været lignende sager omkring Kevin Magnussen.

Det var tilbage i 2016. Her kunne B.T. Sport fortælle historien om, at Kevin Magnussens kæreste, Louise Gjørup, var udsat for ubehagelig chikane.

Der er altså også kedelige sider af livet som stjerne. Og det har i hvert fald Caroline Wozniacki altså prøvet på den helt slemme måde.

Du kan se hele køre-snakken mellem to af Danmarks største sportsstjerner i videoen herunder fra State.