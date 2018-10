Hvordan kommer Caroline Wozniackis tennisfremtid til at forme sig efter det er blevet konstateret, at hun er blevet ramt af sygdommen leddegigt?

Svaret blæser i vinden.

Men spørger man Henning Bliddal, der er professor i reumatologi og leder af Parker Instituttet, er der ingen grund til at være alt for pessimistisk.

Efter Caroline Wozniacki torsdag havde tabt sin sidste kamp i WTA Finals sidste indledende puljekamp til Elina Svitolina, fortalte hun, at hun hver anden uge får en indsprøjning med medicin mod gigt.

Caroline Wozniacki modtog behandling på grund af ømhed i sit venstre knæ tidligere på ugen i sin kamp mod Petra Kvitova ved WTA Finals-stævnet i Singapore. Foto: WALLACE WOON Vis mere Caroline Wozniacki modtog behandling på grund af ømhed i sit venstre knæ tidligere på ugen i sin kamp mod Petra Kvitova ved WTA Finals-stævnet i Singapore. Foto: WALLACE WOON

»Det må være såkaldt biologisk behandling, hvor lægerne - i Wozniackis tilfælde - har igangsat en avanceret behandling. Hvis det havde været et 'almindeligt' menneske, ville man have foretaget den mere trinvis,« siger Henning Bliddal, der umiddelbart vurderet mener, at behandlingen ikke lyder voldsom.

«Nej, det gør den sådan set ikke. Det voldsomme aspekt kommer ind, fordi hun er topidrætsatlet. Fra de små pip offentligheden har modtaget fra hende, ved vi ikke om den biologiske medicin, hun behandles med, har fået bugt med det hele. Gigt giver både hævede led, smerter og træthed. Så man kan sige, at hendes udholdenhed er under angreb. Medicinen kan virke 100 procent på det hele. I så fald har man skudt papegøjen. Eller også kan medicinen kun virke på dele af de problemer, hun som gigtpatient kan være plaget af,« siger Henning Bliddal.

Lige nu er det svært at udtale sig præcist om Caroline Wozniackis fremtidsudsigter.

«Hvis hun var almindelig gigtpatient, ville de - med de behandlingsmuligheder, der er i dag - se rigtig gode ud. Men derfra er der et spring, når det handler om topidræt. Her nytter det intet, at man kun er 90 procent god. Her skal man være 100 procent, og det håber vi, at Caroline bliver,« siger Henning Bliddal og tilføjer:

Leddegigt Hvad er leddegigt?

Leddegigt er en inflammatorisk, autoimmun sygdom. Når du har leddegigt, så har du en betændelsesreaktion (inflammation) i leddene.

Leddegigt skyldes ændringer i dit immunsystem.

De led, der angribes, vil typisk været hævede og gøre ondt. Du vil måske føle dig mere træt og eventuelt få feber og opleve vægttab. Det kan være svært at komme i gang om morgenen på grund af stivhed i kroppen.

Hvordan behandler man leddegigt?

Der kendes ikke en helbredende behandling af leddegigt, men det er vigtigt at behandle med medicin hurtigt og effektivt. Hos nogle kan sygdommen af sig selv gå i ro.

Ud over medicinsk behandling kan ikke-medicinske tilbud hjælpe nogle mennesker. Det kan dreje sig om fysioterapi, ergoterapi, mindfulness, meditation, varmtvandsundervisning og eventuelt operation. Kilde: Gigtforeningen

»Hvis behandlingen er optimal, og hun hører til den gruppe, der får det godt, er det bestemt en mulighed, at hun kan fortsætte med at spille tennis på topniveau i næste sæson. Selvom man får gigt, behøver man ikke opgive sit liv. Men man skal bare finde en dygtig gigtlæge og være heldig med behandlingen. For Caroline gælder det ikke kun om at være god. Hun skal være den bedste. Og det er et lidt andet aspekt end de vi normalt opererer med, når vi tænker behandling.«

Henning Bliddal ønsker ikke at udtale sig om, hvorvidt han synes, det er Wozniacki, at fortælle offentligheden om sin sygdom.

«Hun havde ikke behøvet det, da man jo ikke kan se, at hun plages af leddegigt, men jeg er en lille smule overrasket over, at hun bragte det på bane ved pressemødet. Som gigtlæge ser jeg det meget positivt, at en topidrætsperson vil stå frem of fortælle om sin behandling. Det tager jo meget af mystikken væk omkring en sygdom, der i vore dage er ret godt styr på,,« siger Henning Bliddal.

Caroline Wozniacki skal først i aktion på tennisbanen igen efter nytår, hvor hun stiller op ved en turnering på WTA Touren i Auckland på New Zealand.

Caroline Wozniacki indleder 2019-sæsonen ved en turnering i Auckland på New Zealand. Det gjorde hun også i år, hvor hun tabte finalen til Julia Görges fra Tyskland. Foto: MICHAEL BRADLEY Vis mere Caroline Wozniacki indleder 2019-sæsonen ved en turnering i Auckland på New Zealand. Det gjorde hun også i år, hvor hun tabte finalen til Julia Görges fra Tyskland. Foto: MICHAEL BRADLEY

»I de næste par måneder skal hun holde sit træningsniveau oppe. Hvis hun alt for længe sætter sig under palmerne med en drink, går det ikke Hun bliver nødt til at have et fokuseret træningsprogram, der tager højde for at hun efetr 2018-sæsonens sidste kamp har holdt en kort pause,« lyder Henning Bliddals slutreplik.