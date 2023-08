Hele presserummet var næsten overbevist om, at Caroline Wozniacki netop havde talt over sig.

Og da en journalist med det samme fulgte op, var den danske tennisstjerne nødt til at afbryde spørgsmålet for at slå én ting fast.

For efter at have antydet, at det muligvis godt kunne blive hendes sidste grand slam-turnering i New York, på trods af at hun lige har gjort comeback, skyndte danskeren sig at forklare, at det på ingen måde var det, hun mente.

»Nej nej, jeg mente bare, at man ikke kan forudse fremtiden. Jeg ved ikke, hvad der sker om et år,« lød det fra Caroline Wozniacki på et pressemøde forud for US Open.

Foto: Matthew Stockman/AFP/Ritzau Scanpix

Danskeren håber nemlig på, at hendes krop og niveau kan holde til at spille flere grand slam-turneringer de kommende år.

Også US Open.

»Jeg skulle måske have formuleret mig anderledes. Men jeg ved jo ikke, hvor længe jeg spiller. Om det er ét, to eller tre år. Jeg er jo ikke så ung længere, selv om der da stadig er spillere, der er ældre end mig. Jeg regner med at spille meget mere næste år og køre et fuldt program,« forklarede den danske verdensstjerne.

Australian Open-vinderen forsikrede ligeledes, at fysikken sagtens kan holde til at deltage i langt flere turneringer fremover.

»Altså, jo ældre man bliver, jo mere besværligt bliver det. Det kræver bare mere at komme sig. Men jeg føler mig godt tilpas, og jeg har gode folk omkring mig til at komme i den bedst mulige form,« afsluttede hun.

Caroline Wozniacki skal natten til tirsdag (dansk tid) møde russiske Tatiana Prozorova i første runde.

