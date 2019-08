Danskeren åbner US Open mod Yafan Wang fra Kina, der er nummer 50 i verden.

Tennisstjernen Caroline Wozniacki indleder i næste uge US Open mod kineseren Yafan Wang.

Den 29-årige dansker har mødt den fire år yngre modstander en enkelt gang tidligere, hvor det endte med en overbevisende sejr til Wozniacki.

Det var i 2015 i Kuala Lumpur.



Aug 7, 2019; Toronto, Ontario, Canada; Caroline Wozniacki (DEN) hits a ball to Iga Swiatek (not pictured) during the Rogers Cup tennis tournament at Aviva Centre. Mandatory Credit: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports Foto: John E. Sokolowski Vis mere Aug 7, 2019; Toronto, Ontario, Canada; Caroline Wozniacki (DEN) hits a ball to Iga Swiatek (not pictured) during the Rogers Cup tennis tournament at Aviva Centre. Mandatory Credit: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports Foto: John E. Sokolowski

Yafan Wang er nummer 50 på verdensranglisten og burde være en overkommelig opgave for Wozniacki.

Skulle den tidligere verdensetter vinde åbningskampen, så venter der et opgør mod amerikanske Danielle Collins eller Polona Hercog fra Slovenien - i begge tilfælde vil Wozniacki være favorit til at gå videre.

I tredje runde begynder de store udfordringer at melde sig, og her har Wozniacki kurs mod et potentielt opgør mod canadieren Bianca Andreescu.

15.-seedede Andreescu slog tidligere på året danskeren i Auckland i spillernes eneste møde hidtil.

Wozniacki er 19.-seedet i New York efter et skidt 2019, der endnu ikke har budt på nogen turneringssejre.

