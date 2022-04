Tirsdag aften spillede Caroline Wozniacki sin sidste tenniskamp. Eller gjorde hun?

På pressemødet forud for kampen, lukkede hun muligheden for et comeback til toptennis, men efter 'The Final One' skiftede hun mening.

»Lige nu tror jeg det ikke, men aldrig sig aldrig. Man ved aldrig, hvad fremtiden bringer. Jeg tror aldrig, at der var nogen, der havde tænkt, at vi ville sidde derhjemme i to år på grund af en pandemi. Så noget de sidste par år har lært mig, det er, at man aldrig ved noget som helst med sikkerhed,« sagde Caroline Wozniacki i TV 2-studiet efter kampen.

Patrick Wozniacki var også i studiet, og han øjnede en god mulighed for, at lillesøster Caroline Wozniacki kunne genvinde førstepladsen på verdensranglisten.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Så skarp, som hun så ud på banen i dag, så kan det da godt være om seks måneder, hun tikker ind på WTA-turneringen igen. (Ashleigh, red.) Bartey er jo stoppet, så den førsteplads, den er i hvert fald til at jagte,« sagde Patrick Wozniacki.

Selvom Caroline Wozniacki ikke ved, hvad fremtiden bringer, så er hun sikker på, hvad de næste dage, skal bruges på.

»Lige nu så tænker jeg bare, at jeg håber, jeg overlever i morgen. Og så skal jeg hjem og have nogle fridage og få slappet lidt af og nyde tiden med Olivia,« sagde den danske tennisdarling med et smil.

Det fremmødte publikum fik, hvad de ønskede, og Wozniacki hev en sejr hjem mod sin tyske veninde og mangeårige rival Angelique Kerber.

Kampen, der blev spillet foran omkring 10.000 tilskuere i Royal Arena, endte 7-5, 6-4.