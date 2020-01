Der blev serveret korte slag til den danske tennisstjerne i træning på den arena, hvor hun fredag skal i kamp.

Caroline Wozniacki forbereder sig til en kort træning på det varierede spil, der sandsynligvis kommer til at møde hende i tredje runde af afskedsturneringen, Australien Open.

Det sker fredag, et par timer inden hun skal i kamp mod tunesiske Ons Jabeurs, tidligst klokken 02.30 dansk tid.

Træningen foregår på Melbourne Arena, samme arena som opgøret mod Jabeur spilles på, og Wozniacki går på vanlig vis grundslagene og serverne igennem.

Hendes australske hittingpartnere serverer dog flere korte og slicede bolde til danskeren end vanligt - et kendetegn ved Jabeurs spil.

I løbet af træningen stiller hendes hittingpartner sig midt på banen og sender en række slicer midt på banen til danskeren.

Wozniacki har bebudet, at hun skal forsøge at finde timing mod en meget anderledes spillende modstander.

- Det bliver en kamp, hvor hun kommer til at skifte tempo en del. Hun kommer for at bryde min rytme. Men jeg skal gå ind og spille aggressivt og holde roen og tålmodigheden, sagde Wozniacki torsdag.

Danskeren, der ligger nummer 36 i verden, regnes umiddelbart som favorit i opgøret mod tuneseren, der ligger nummer 78 i verden.

/ritzau/