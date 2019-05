Danske tennisentusiaster kan se frem til at skulle skifte tv-kanal, når de fra 1. juli og 14 dage frem ønsker at følge kampene fra Grand Slam-turneringen, The Championship, i London-forstaden Wimbledon.

Således kan man på turneringens hjemmeside læse, at kampene kan ses på TV2.

Nyhedens lancering overrasker den danske tv-kanals sportschef Frederik Lauesen.

»Det er korrekt, at vi er interesseret i at vise kampene fra dette års Wimbledon-turnering. Vi er i forhandling. Men kontrakten er altså ikke underskrevet endnu. Jeg håber, det sker indenfor de nærmeste par uger. Imidlertid mangler der endnu at falde nogle detaljer på plads,« siger Frederik Lauesen.

Caroline Wozniacki i aktion under sidste års Wimbledon-turnering. Foto: TOBY MELVILLE

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra TV3 Sport, der de seneste år har haft transmissionsrettighederne. Men opkald til redaktionschef Kim Mikkelsen er ikke blevet besvaret.

Det er ikke første gang, at Wimbledon-turneringens kampe vises på TV2.

I perioden 1999 til 2007 var det nemlig denne kanal, der havde senderettighederne indtil de blev overtaget af TV3.

De tre andre Grand Slam-turneringer - Australian Open, French Open og US Open - vises på Eurosport.