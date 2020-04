Tennisstjernen Simona Halep har ikke rørt sin ketsjer siden februar, og hun finder den først frem til maj.

Det bliver til næsten tre måneder uden et eneste tennisslag.

Den regerende Wimbledon-mester Simona Halep tager sandsynligvis den øjeblikkelige coronapause i tenniskalenderen mere bogstaveligt end mange andre topspillere.

Rumæneren har ikke rørt en tennisketsjer, efter at hun i slutningen af februar vandt en WTA-turnering i Dubai.

- Det er den længste periode, hvor jeg ikke har haft fingrene i en ketsjer.

- Og sådan ønsker jeg at fortsætte en måned mere, siger Halep i et interview med Eurosport.

Den 28-årige tennisspiller befinder sig i øjeblikket i sit hjem i et bygningskompleks i Rumænien.

Hun har jogget lidt rundt i arealerne omkring bygningen, men ikke forladt grunden i 22 dage, da hun vil undgå at blive smittet med coronavirus.

- Jeg har forsøgt at gøre det sikre, for jeg er lidt bange for det. Jeg forsøger bare at tage det med ro. Jeg vågner omkring klokken 10 eller 11. Det er godt at få en masse søvn.

- Jeg har ingen alarm, der vækker mig, og ingen tidsplan. Jeg vågner bare, og så spiser jeg morgenmad, inden jeg løber rundt her i bygningen, fortæller hun.

Både kvindernes WTA Tour og mændenes ATP Tour er suspenderet frem til midten af juli, men Halep forventer en længere pause.

- Worst case-scenariet i mit hoved er, at hele sæsonen er slut, men jeg er sikker på, at vi nok skal komme igennem denne periode, hvis vi hører efter og bliver hjemme.

- Som jeg ser på det lige nu, vil jeg tro, at den (suspenderingen, red.) bliver længere end til juli. Håbet er, at vi kan spille US Open, men det er ikke sikkert, for New York har problemer i øjeblikket, siger hun.

US Open skal efter planen spilles fra 31. august til 13. september i den amerikanske storby, der lige nu kæmper med et stort antal smittede med coronavirus.

I onsdags valgte arrangørerne af Wimbledon at aflyse dette års udgave af grand slam-turneringen. French Open er blevet udskudt fra maj til september.

/ritzau/Reuters