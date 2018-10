Wimbledon-duellen mellem John Isner og Nicolas Mahut i 2010 står som et uforglemmeligt kapitel i tennishistorien.

Efter mere end 11 timers spil sled Isner sig videre til anden runde med en sejr på 70-68 i femte og afgørende sæt.

Men det er slut med den slags maratonkampe nu, meddeler Wimbledon-arrangøren AELTC.

Fra 2019 skal spillerne ud i en tiebreak ved stillingen 12-12 i afgørende sæt. For herrernes vedkommende gælder det altså i femte sæt, mens en tiebreak venter kvinderne i tredje og afgørende sæt.

Reglen gælder også for kampene i kvalifikationen til turneringen samt alle kampe i double- og juniorrækker.

Beslutningen er taget efter samtaler med spillere og officials, skriver Wimbledon på sin hjemmeside.

Formålet med det nye tiltag er at undgå kampe, der bliver ved i urimelig lang tid, fortæller arrangør Philip Brook.

- Selv om vi ved, at kampe, der forlænges til langt ind i tredje sæt, er sjældne, føler vi, at en tiebreak ved 12-12 vil sørge for en retfærdig balance mellem, at spillerne får rig mulighed for at færdiggøre kampen, mens der også er en rimelig tidsramme for afslutningen på kampen, siger han til wimbledon.com.

For at vinde tiebreaken skal en spiller nå først op på syv point. Dog er det et krav, at spilleren for at vinde samtidig skal være oppe med mindst to overskydende point.

/ritzau/