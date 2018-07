Det er velkendt, at han har spillet 29 ungdomslandskampe i fodbold samt været professionel i klubber som FC København og HB Køge. Til gengæld er det sikkert de færreste, der ved, at Mads Laudrup har dannet mixeddouble med Caroline Wozniacki på tennisbanen.

Men det har han.

»Det er efterhånden mange år siden. Men sammen har vi da vundet et par pokaler,« siger Mads Laudrup, der mandag i London debuterer som vært ved TV3 Sports direkte transmissioner fra den traditionsrige Grand Slam-turnering.

»Jeg glæder mig helt vildt. Der er en eller anden form for klasse over Wimbledon. Det bliver første gang, jeg skal ind på et af de helt store tennisanlæg. Jeg er lige vendt hjem fra en WTA-turnering i Eastbourne. Her så jeg et par af Carolines kampe. Samtidig fik jeg talt med hende om den 'grimme' fjerderunde, som hun endnu aldrig er kommet forbi. Det skal der laves om på nu. Jeg tror, hun kan nå semifinalen,« siger Mads Laudrup. Læs mere om Caroline Wozniackis Wimbledon-forbandelse her

Han indledte sin egen tenniskarriere som seks-årig.

Mads Laudrup og Caroline Wozniacki til filmpremiere i København i 2009. Foto: FLINDT MOGENS Vis mere Mads Laudrup og Caroline Wozniacki til filmpremiere i København i 2009. Foto: FLINDT MOGENS

»Det var min mor, der introducerede mig til sporten i HIK. Hvis jeg selv skal sige det, var jeg relativt dygtig. Blandt andet nåede jeg at spille på landsholdet (U14, red.),« siger Mads Laudrup, der har gode minder fra dengang:

»Piotr Wozniacki ringede et par gange om ugen til min mor og spurgte, om ikke jeg havde lyst til at spille med Caroline, da hun havde brug for at træne med nogle drenge, der var lidt dygtigere end de piger, hun spillede med til daglig. Jeg vil helt klart sige, at det er Piotrs fortjeneste, at Caroline og jeg kender hinanden, så godt som vi nu gør,« siger Mads Laudrup.

Duoens partnerskab i mixeddouble blev dog kortvarigt.

Caroline Wozniacki med Mads Laudrup og brormand Patrik til Vild Med Dans-finalen i 2009. Foto: Kristoffer Juel Poulsen Vis mere Caroline Wozniacki med Mads Laudrup og brormand Patrik til Vild Med Dans-finalen i 2009. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

»Ganske vist opnåede vi gode resultater sammen. Men jeg syntes, at det var lidt for enspænderagtigt at satse på tennissporten. Derfor vendte jeg efter et enkelt års fuld satsning tilbage til fodbolden. Det positive ved tennis er, at man kun har sig selv at bebrejde, hvis tingene ikke hår helt som man gerne vil, men jeg valgte fodbolden, fordi den sport trods alt ramte mig mest. Derfor var det ikke det sværeste valg, jeg dengang foretog,« siger Mads Laudrup.

Han har kun har pæne ord at sige om Caroline Wozniacki, som i går spillede sig videre til anden runde i den prestigefyldte turnering.

Caroline Wozniacki i aktion i årets Wimbledon./ AFP PHOTO / Glyn KIRK / RESTRICTED TO EDITORIAL USE Foto: GLYN KIRK Vis mere Caroline Wozniacki i aktion i årets Wimbledon./ AFP PHOTO / Glyn KIRK / RESTRICTED TO EDITORIAL USE Foto: GLYN KIRK

»Hun var også dengang en sød pige med begge ben solidt plantet på jorden. Men i hendes verden handler det nu ikke kun om tennis. Der er masser af mennesker, der gerne vil tale med hende. Den største forskel ligger egentlig ikke i hende, men i alt det, der sker omkring hende. Hun er stadig den samme person, som dengang jeg lærte hende at kende for 13-14-15 år siden,« siger Mads Laudrup.

Han lægger ikke skjul på, at han ser op til Caroline Wozniacki.

»Det er helt vanvittigt, hvad hun har præsteret i så mange år. Det kan godt være, at hun har haft et par sæsoner med mindre gode resultater, men i 10 år har hun været en af verdens allerbedste spillere. Set fra min synsvinkel er hun den største sportsstjerne, vi har i Danmark,« siger Mads Laudrup.

Mads Laudrup i 2015. (http://www.bookenstjerne.dk/) En historie om en fodboldkarriere, der er ved at være passé til fordel for en forretningskarriere. Fotograferet på sit kontor i Hellerup tirsdag den 31. marts 2015. Foto: Sara Gangsted Vis mere Mads Laudrup i 2015. (http://www.bookenstjerne.dk/) En historie om en fodboldkarriere, der er ved at være passé til fordel for en forretningskarriere. Fotograferet på sit kontor i Hellerup tirsdag den 31. marts 2015. Foto: Sara Gangsted

Fakta FAKTA: Wozniackis Wimbledon-resultater Caroline Wozniacki har siden 2006 deltaget i Grand Slam-tennisturneringen »The Championships« i London-forstaden Wimbledon 12 gange. Endnu er hun aldrig nået længere end fjerde runde: 2006. Endestation: første kvalifikationsrunde, hvor hun taber 6-3, 2-6, 3-6 til Miho Saeki, Japan 2007. Endestation: anden runde, hvor hun taber 0-6, 6-7 til Mara Santangelo, Italien 2008. Endestation: tredje runde, hvor hun taber 6-2, 4-6, 6-2 til Jelena Jankovic, Serbien 2009. Endestation: fjerde runde, hvor hun taber 4-6, 4-6 til Sabine Lisicki, Tyskland 2010. Endestation: fjerde runde, hvor hun taber 2-6, 0-6 til Petra Kvitova, Tjekkiet 2011. Endestation: fjerde runde, hvor hun taber 6-1, 6-7, 5-7 til Dominika Cibulkova, Slovakiet 2012. Endestation: første runde, hvor hun taber 7-5, 6-7, 4-6 til Tamira Paszek, Østrig 2013. Endestation: anden runde, hvor hun taber 2-6, 2-6 til Petra Cetkovska, Rusland 2014. Endestation: fjerde runde, hvor hun taber 2-6, 5-7 til Barbora Strycova, Tjekkiet 2015. Endestation: fjerde runde, hvor hun taber 4-6, 4-6 til Garbine Muguruza, Spanien 2016. Endestation: første runde, hvor hun taber 5-7, 4-6 til Svetlana Kuznetsova, Rusland 2017. Endestation: fjerde runde, hvor hun taber 6-7, 4-6 til CoCo Vandeweghe, USA

Kontakten mellem fodboldikonet Michael Laudrups søn og Caroline Wozniacki holdes vedlige.

»Vi taler sammen engang imellem, og så spiller jeg jo fodbold med hendes bror (Patrik, red.) i FC Græsrødderne. Vi startede holdet for 2½ år siden, og er rykket op tre gange i træk, så vi fra efteråret skal spille i Serie 1. Det handler på dette hold udelukkende om fællesskab, hvor man har nogle at holde i hånden - både når det er sjovt og det stik modsatte,« siger Mads Laudrup.

Til februar fylder han 30 år. Hermed er det fire år siden, at han indstillede karrieren som professionel fodboldspiller.

Mads Laudrup - med nye fodboldstøvler - har en kort fortid i FC København. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Mads Laudrup - med nye fodboldstøvler - har en kort fortid i FC København. Foto: Jeppe Michael Jensen

»Tre år forinden havde jeg ødelagt et kortbånd i knæet, og var ude i 13 måneder. Efter sådan en omgang bliver kroppen desværre ikke den samme. Beslutningen var en erkendelse af, at jeg ikke kunne nå op på det spillemæssige niveau, jeg havde inden jeg blev skadet. De efterfølgende år gav jeg det chancen, men kunne se, at jeg var for hæmmet,« siger Mads Laudrup, der nu er ansat hos Nordic Entertainment Group, hvorunder man finder medier som TV3 og streamingstjenesten Viaplay.

»Her dækker jeg Superligaen på fuld tid. Men jeg er i den kommende fodboldsæson ikke med helt fra start. Før jeg er med igen fra tredje runde, får jeg lige 11 dages fri. Det er fint og sikkert også tiltrængt. Jeg har hørt, at man efter 14 dages Wimbledon-dækning godt kan føle sig lidt slidt,« lyder det fra Mads Laudrup.

Når Caroline Wozniacki mandag spiller sin næste kamp ved Wimbledon, kan du selvfølgelig følge den live hos B.T.