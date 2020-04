Mange håber, at der kan spilles videre på tennistouren senere på året. Men håbet kan blive slukket, lyder det.

Risikoen er til stede, for at den sidste bold i toptennis i 2020 allerede er blevet slået.

Det siger Richard Lewis, direktør for All England Lawn Tennis Club, som er arrangøren af grand slam-turneringen Wimbledon, der denne uge blev aflyst på grund af coronavirus.

Wimbledon skulle være afviklet i slutningen af juni og frem til midten af juli. Med aflysningen af den historiske turnering er store dele af grussæsonen og hele græssæsonen nu officielt fjernet fra tenniskalenderen.

Lewis håber dog fortsat på, at sensommerens og efterårets hard court-sæson bliver spillet.

Men det er ikke sikkert, siger han.

- Min indre optimist - og jeg er ikke ofte optimistisk - håber stadig, at den amerikanske hard court-sæson finder sted, siger Lewis ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Man kan håbe, at tingene har fundet et lidt mere roligt niveau, og at de store turneringer i Montreal, Toronto og Cincinatti kan finde sted op til US Open (der begynder 24. august, red.). Men vi ved alle, at det hele nok er meget skrøbeligt til den tid.

- Jeg tror ikke, at er urealistisk at sige, at der ikke bliver mere tennis i år. Men lad os håbe, at Roland Garros og US Open kan finde sted.

French Open har allerede valgt på kontroversiel vis at flytte sig selv fra maj til september.

Problemet består i, at US Open, den næste grand slam-turnering i kalenderen efter Wimbledon, blot slutter en uge, inden French Open begynder.

De to i tennissammenhænge aldrende topspillere, 38-årige Roger Federer og Serena Williams, har begge udtrykt skuffelse over ikke at kunne spille Wimbledon i år.

Men Lewis håber på at se dem til Wimbledon i 2021.

Den tidligere australske doublespiller og nu ekspertkommentator Todd Woodbridge mener, at aflysningerne har skadet Federers muligheder for at føje en niende Wimbledon-titel til cv'et.

- Jo mindre kamptræning man får i den alder, desto hårdere er det at komme tilbage, siger Woodbridge ifølge nyhedsbureauet AAP om legenden, der allerede inden coronapandemien havde aflyst sin grussæson på grund af skader.

- Jeg tror virkelig, at vi efter 2020 vil se en ny æra af spillere, der forsøger at skabe rekorder, fordi det vil markere et brud i forhold til en stærk periode i tennis.

- Det kan have stoppet muligheden for, at Federer vinder en eller to mere.

/ritzau/