Den 17-årige danske tennisspiller har fået et wildcard til grusturneringen Monte-Carlo Masters i næste uge.

Det danske tennistalent Holger Rune får i næste uge chancen for at prøve sig selv af mod den absolutte verdenselite.

17-årige Rune har fået et wildcard til ATP 1000-turneringen Monte-Carlo Masters i næste uge, som er blandt sæsonens allerstørste grusturneringer på ATP Tour.

Det bekræfter han over for tennisavisen.dk.

Kun Dominic Thiem og Roger Federer mangler fra top-10 på verdensranglisten, så Holger Rune kan risikere at skulle spille mod folk som verdensetter Novak Djokovic og gruskongen Rafael Nadal.

- Det har jeg drømt om og ønsket, siden grussæsonen startede, siger han til tennisavisen.dk.

Den unge dansker debuterede for omkring en måned siden på ATP Tour, hvor han nu står noteret for tre turneringer på ATP 250-niveau.

ATP 1000-turneringerne er de største i tennissporten med undtagelse af de fire grand slam-turneringer og sæsonfinalen.

Det betyder også, at der er mange ranglistepoint på spil i turneringen. Holger Rune jagter på den korte bane at hoppe omkring 100 pladser længere frem på ranglisten, som vil give adgang til kvalifikationen til French Open.

Med 90.000 kroner i præmiepenge for blot at være med i hovedturneringen i Monte-Carlo kan tennistalentet nok godt finde råd til at indlogere sig nogenlunde i det dyre område under turneringen.

Skulle han sensationelt gå hele vejen og vinde finalen, så udløser det en præmiecheck på 1,8 millioner kroner.

Turneringen spilles fra 11. til 18. april.

Rafael Nadal er med afstand den mest succesrige spiller i turneringens historie. Han har således vundet titlen 11 gange - senest i 2018, første gang i 2005.

Sidste år blev Monte-Carlo Masters aflyst grundet coronapandemien.

