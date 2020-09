Andy Murray måtte tidligt forlade French Open, da han ikke kunne stille noget op mod Stanislas Wawrinka.

Der var næppe de store forventninger om et topresultat i dette års French Open for britiske Andy Murray.

Søndag var den 33-årige skotte i kamp i første runde i singleturneringen, og det endte med et tidligt exit fra grand slam-turneringen for Murray.

Murray var oppe imod schweiziske Stanislas Wawrinka, der nummer 17 i verden, og som tidligere vandt turneringen i 2015.

Det var en umulig opgave for Murray, og Wawrinka vandt kampen ganske overlegent 6-1, 6-3, 6-2.

I første sæt måtte Murray afgive tre servepartier, og han vandt kun sit første, da han bragte sig foran 1-0.

I andet sæt var briten med til stillingen 2-3, hvorefter Stanislas Wawrinka brød og kørte sættet hjem derfra.

Murray lagde så ud med at blive brudt i sin serv i tredje sæt, og han blev også brudt, da han skulle serve bagud 2-4.

Andy Murray spillede med lange træningsbukser under sine shorts, og afviklingen af French Open så sent på året blev da også tidligere søndag kritiseret af den tidligere verdensetter hos kvinderne Victoria Azarenka.

Hun mente efter sin sejr over Danka Kovinic, at det er alt for koldt til at spille turneringen her i slutningen af september, hvilket naturligvis skyldes udsættelsen som følge af coronapandemien.

I US Open tidligere i september nåede Andy Murray til anden runde, hvor han blev slået af Felix Auger-Aliassime. Det skete, efter at Murray i første runde havde leveret et comeback og besejret Yoshihito Nishioka i fem sæt.

Den kamp var Andy Murrays første singlekamp i en grand slam-turnering siden deltagelsen i Australian Open i 2019, hvor han måtte trække sig med hoftesmerter.

I januar gennemgik Murray så sin anden operation i den ene hofte, og siden har han forsøgt at komme i form, efter at han fik indsat en metalhofte.

35-årige Stanislas Wawrinka har i karrieren tre grand slam-sejre, da han vandt French Open i 2015 samt Australian Open året forinden og US Open i 2016.

Andy Murray vandt US Open i 2012, og han sejrede i Wimbledon i 2013 og i 2016. Derudover vandt han OL i både 2012 og i 2016.

/ritzau/