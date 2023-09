Tidligere har Justin Bieber siddet på tribunen.

Og da Coco Gauff lørdag tog sejren ved US Open, kunne hun krydse endnu flere kendte ansigter af.

For en lang række skuespillere havde taget plads på tribunen, da hun skulle spille mod Aryna Sabalenka.

En kamp, som den blot 19-årige Gauff vandt med 2-6, 6-3, 6-2.

Charlize Theron (th ….). Foto: Robert Deutsch/Reuters/Ritzau Scanpix

Alec Baldwin, Nicole Kidman, Charlize Theron, Amanda Seyfried og Diane Keaton var blot nogle af de skuespillere, der så med.

Derudover var modellen Cara Delevingne på plads, og det samme var de tidligere tennisspillere Maria Sharapova og John McEnroe.

Tidligere har skuespillerinden Emma Watson, der er kendt for sin rolle som Hermione i 'Harry Potter'-filmene været på plads.

Hun så kvartfinalekampen mellem Karolina Muchova og Sorana Cirstea sammen med Vogue.chefredaktøren Anna Wintour.

Nicole Kidman så også lørdagens store finale. Foto: Timothy A. Clary/AFP/Ritzau Scanpix

Flere af tennisspillerne har da også fortalt, at de bestemt lægger mærke til, hvilke kendte der er mødt op til deres kampe.

»Jeg var virkelig starstruck med Justin Bieber. 'Never Say Never' var en af mine yndlingssange, da jeg var barn. Så 'Baby'. Jeg kunne blive ved med alle hans sange. Og så kom Hailey også,« har det tidligere lydt fra Coco Gauff, der på sin vej til finalen og den samlede triumf har slået blandt andre Caroline Wozniacki ud.

Justin Bieber og Hailey Bieber har da også hyldet hende på de sociale medier efter sejren.