Tilsvininger. Dødstrusler. I massevis.

Som offentlig person må mange finde sig i mange former for henvendelser på de sociale medier. Der er der ikke meget nyt i. Men for mange danske sportsudøvere er der alligevel en helt særlig og rystende forskel.

B.T. har således været i kontakt med flere danske udøvere fra forskellige sportsgrene, der fortæller, hvordan de jævnligt modtager hadbeskeder og dødstrusler fra personer, der har tabt penge på kampe, de har deltaget i.

En af dem er Danmarks bedste mandlige tennisspiller, Mikael Torpegaard. Når han finder mobiltelefonen frem efter en kamp, kan han være sikker på én ting. Tilsvininger og trusler på livet er der nok af.

»De ligger der hver gang, hvor folk skriver, at de vil slå mig og min familie ihjel. Og det er ligegyldigt, om jeg vinder eller taber kampen. Så det er i den grad noget, jeg kender til,« fortæller den 26-årige dansker.

Han anslår, at han gennem de seneste fem-seks år har fået flere tusinde beskeder fra folk, der enten kommer med tilsvininger eller truer ham og hans familie på livet.

»Da det startede, var det selvfølgelig lidt et chok. Der kigger man på telefonen og tænker: 'Okay, hold da op'. Men når det så bliver konsekvent efter hver kamp, uanset om man taber eller vinder, så vænner man sig til det. I dag griner jeg lidt ad det.«

»Men der er nogle, der skriver nogle modbydelige beskeder, som godt kan være lidt tunge at få lige efter kampen, men der skal man bare huske, at det i bund og grund handler om, at de har tabt en masse penge,« fortæller Torpegaard.

Det er beskeder som disse, der bliver sendt til Mikael Topegaard.

Selvom en stor del af de voldsomme beskeder kommer fra anonyme profiler med nul eller få følgere, kan den danske tennisspiller stadig blive forbløffet.

»Det vilde er, at der også er mange, der skriver fra deres egne profiler. Så skriver de: 'Næste gang du kommer til København, så slår jeg dig ihjel.' Jeg får også beskeder fra danskere. Det er helt vildt, at de gør det fra deres egne profiler, og man så kan se, at de har kone og børn. Det er vanvittigt at tænke på, synes jeg.«

Fænomenet foregår ikke kun i Torpegaards indbakke, men finder sted vidt og bredt i tennisverdenen.

Mændenes internationale tennisforbund, ATP, har således oprettet et system, hvor spillere skal indberette de personer eller profiler, der har sendt grove beskeder. Herefter vil forbundet sende det videre til myndighederne.

Sådan ser indbakken blandt andet ud hos Torpegaard.

Mikael Torpegaard kan for det meste trække lidt på skuldrene, når bitre spillefugle går til tasterne og sviner ham til og truer ham, men har han også på egen krop mærket situationer, hvor det alligevel kom for tæt på.

I løbet af sin tid på Ohio State University i USA husker han eksempelvis, hvordan hans daværende kæreste pludselig var blevet kontaktet af nogle personer, der havde fundet hendes profil, fordi hun var tagget på et af Torpegaards opslag.

»Så en sommer, hvor jeg var ude og spille turneringer, ringede hun grædende til mig og fortalte, at der var nogen, der havde skrevet til hende, at de ville voldtage hende, når hun kom hjem.«

»Det er derfor, man skal passe lidt på med at vise for meget af sit privatliv på Instagram, for så tager det to klik for dem at finde ud af, hvem ens nærmeste er. Og det kan jeg ikke håndtere. Det bliver jeg vred over. Én ting er at skrive til mig, men til de mennesker, jeg holder af, det er over stregen.«

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Af de mange tusinde henvendelser har han kun svaret på to.

Begge var danskere, hvoraf den ene havde skrevet, at han ville dræbe Torpegaard, mens den anden udgav sig for at være tennisspilleren og skrev til andre spillere for at få insiderviden, så han nemmere kunne ramme rigtigt på oddskuponen.

»Jeg havde en snak med den ene. Han havde skrevet, at han ville slå mig ihjel, og så var jeg ret interesseret i at finde ud af, hvad der egentlig foregik oppe i hovedet på ham, og om han tror, det på nogen måder har konsekvenser at gøre sådan noget. Men han var bare helt uden for pædagogisk rækkevidde.«

B.T. ville gerne have talt med de danskere, der har sendt trusler og tilsvininger til danske sportsudøvere, men det har ikke været muligt, da atleterne som oftest sletter de beskeder, de modtager.

Mikael Torpegaard er langtfra den eneste danske atlet, der bliver svinet til og truet på livet af vrede spillere, der oddser. Følg med på bt.dk søndag aften og læs anden del af serien 'Med livet 'på spil'.