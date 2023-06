Aryna Sabalenka har ikke haft mange problemer ved dette års French Open – lige udover til onsdagens pressemøde.

Her nægtede den hviderussiske tennisstjerne at kommentere krigen i Ukraine og sit eget lands medvirken.

Det skriver Reuters og tennissitet Tennis Infinity.

»Jeg vil stille dig to spørgsmål. Det første handler om Hviderusland. I 2020 underskrev du et brev, hvori du støttede Lukashenko (Hvideruslands udskældte præsident, red.), mens han torturerede og bankede protestanter på gaden. Efterfølgende dukkede du op for at fejre nytår med ham. Hvordan er det muligt, at en potentiel verdensetter støtter en diktator, og …«

Sådan lød det fra journalisten, inden Aryna Sabalenka afbrød.

»Jeg har ingen kommentarer til dig, så tak for dit spørgsmål.«

Men journalisten gav ikke op.

»Det andet spørgsmål er: Du bliver ved med at sige, at ingen støtter krig, men kan du tale for dig selv og sige: 'Jeg, Aryna Sabalenka, fordømmer det faktum, at Hviderusland angriber Ukraine med missiler, og jeg vil have det til at stoppe'?«

Heller ikke dette spørgsmål ønskede Sabalenka, der er nummer to på verdensranglisten, at svare på.

»Jeg har ingen kommentarer til dig. Du har fået nok svar fra mig, og jeg har ingen kommentarer til dig,« lød det.

Den hviderussiske præsident, 68-årige Alexander Lukashenko, har holdt landet i et jerngreb, siden han overtog magten, hvor han har forfulgt politiske modstandere.

Han har modtaget støtte fra Ruslands Vladimir Putin, og Lukashenko har også tilladt, at Hvideruslands territorie bliver brugt i Ruslands invasion af Ukraine.

Lukashenko er gennem årene blevet set med flere store sportsnavne – heriblandt Sabalenka, som fredag spiller sin tredje kamp ved French Open, hvor hun møder russeren Kamilla Rakhimova.