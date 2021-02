En tiebreak erstatter tredje sæt for kvinderne i opvarmningsturneringerne til Australian Open.

Kvindernes kampe i opvarmningsturneringerne til Australian Open bliver forkortet fra fredag.

Det sker, som følge af at torsdagens kampe blev udsat på grund af et coronatilfælde på et af hotellerne, og et hav af kampe derfor skal afvikles på blot tre dage.

Australiens Tennisforbund (TA) har besluttet, at kvindernes kampe skal afvikles hurtigere og har derfor erstattet tredje sæt med en tiebreak.

Hvis spillerne vinder et sæt hver, skal de således kæmpe om at nå først til ti point i en kampafgørende tiebreak.

Torsdagens kampe blev afblæst, efter at en ansat på et af karantænehotellerne forud for Australian Open blev testet positiv for coronavirus.

Det har betydet, at flere end 500 personer, heriblandt 160 spillere, er blevet sendt i isolation, indtil de kan fremvise en negativ test.

Australian Open har på opfordring fra myndighederne haft strenge coronakrav til alle med tilknytning til turneringen.

Derfor har alle været 14 dage i karantæne, og kun når de skulle træne, måtte de forlade deres hotelværelser.

Mere end 70 spillere blev sat i total isolation, efter at de havde siddet på fly med coronasmittede personer på vej til Australien. Danske Mikael Torpegaard var en af dem.

Myndighederne har som følge af onsdagens virusfund besluttet at skærpe coronarestriktionerne i hele Melbourne.

Det er nu blevet påbudt at bære mundbind indendørs, mens forsamlingsloftet er sænket til 15 personer.

Herrernes turneringer fortsætter som hidtil. Der spilles altså bedst af tre sæt, hvor en tiebreak i sidste sæt kan blive afgørende.

Australian Open begynder på mandag.

/ritzau/Reuters