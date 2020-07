Podcast-værten Bob Menery har lært på den hårde måde, at man ikke skal prale for meget, hvis man gerne vil have en date med en stjerne.

For under lockdown på grund af coronavirus, fik han en virtuel date med Genie Bouchard mod en donation til et velgørende formål.

De mødtes endelig for nyligt i Las Vegas - hvor hun i et opslag på Instagram slog fast, at de holdt afstand - og her havde Genie Bouchard dårligt nyt til Bob Menery, der måske havde håbet på endnu et møde mellem de to.

Noget, hun delte i podcasten 'Zapped', som han er en del af.

For efter den virtuelle date har podcasten-værten været lidt kæk på de sociale medier omkring hans forhold til tennisspilleren.

Noget, der gav bagslag, for da de mødtes i det virkelige liv, kunne Genie Bouchard faktisk fortælle, at Bob Menerys praleri havde sendt hende i armene på en anden mand.

»Jeg tog på en date på grund af dig. Jeg ville bare lige fortælle dig, at dine opslag måske giver bagslag,« kunne Bouchard fortælle.

»En, der kun havde hørt om mig, fordi du postede om mig, spurgte, om jeg ville med på date. Og vi tog så på date. Jeg giver dig ikke nogle detaljer, det skulle du bare lige vide. Han sagde vitterligt 'jeg har hørt om dig på grund af Bob', og jeg tænkte 'det er virkelig sjovt. Mange tak Bob',« fortalte Genie Bouchard.

Vis dette opslag på Instagram we stayed 6 feet apart the entire time, i promise Et opslag delt af Genie Bouchard (@geniebouchard) den 7. Jul, 2020 kl. 6.21 PDT

Tennisspilleren har tidligere ligget nummer fem på verdensranglisten, men hun er også kendt for at dele mange sjove ting på blandt andet Instagram, og tilbage i maj lavede hun endnu et stunt.

Genie Bouchard skaffede nemlig 85.000 dollar til velgørenhed, som en fan betalte for en date med den 26-årige canadiske stjerne.

'Det her er... vanvittigt. I er så skønne,' skrev Bouchard på Instagram, hvor hun fremviste resultatet af en budkrig for at komme på date med hende.

Og det var langt fra første gang, Genie Bouchard gik med til at tage på date med en fan. Det nok mest velkendte eksempel skal findes tilbage i 2017. Her tweetede hun nemlig, at hun vidste, Atlanta Falcons ville vinder Super Bowl.

Noget den dengang 20-årige John Goehrke fra Kansas City udfordrede.

For selvom New England på det tidspunkt var bagud, udfordrede han tennisspilleren til at tage med på date, hvis de vandt. Som et væddemål. Og det tabte Genie Bouchard, der holdt sit ord og tog ud med John Goehrke.

»Det er sjovt, og jeg skal nok gennemføre det, for jeg holder, hvad jeg lover. Det er kun sjovt at interagere med sine fans. Som jeg sagde, var jeg selvsikker, men jeg var nok også for selvsikker. Jeg legede med skæbnen, og her er min straf,« sagde Genie Bouchard dengang til TSN.

Hun ligger i dag nummer 332 på verdensranglisten, og hendes højeste placering skal findes tilbage i 2014. Det var nemlig her, hun lå nummer fem. Samme år var hun desuden i finalen ved Wimbledon. En kamp, hun dog tabte til Petra Kvitova.