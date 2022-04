Mandag tabte Michael Kouame til ghanesiske Raphael Nii Ankrah, men på trods af at den 15-årige franskmand var førsteseedet i turneringen, var det ikke resultatet, der var mest overraskende.

ITF-juniorturneringen, som blev spillet i Ghanas hovedstad, Accra, gik ikke som forventet, da Kouame tabte første kamp i tre sæt 2-6, 7-6, 6-7.

Da han skulle sige tak for kampen til sin ghanesiske modstander, var det et noget anderledes tak.

De to modstanderes håndflader nåede lige at mødes, før Michael Kouame brugte den anden hånd til at slå Raphael Nii Ankrah i hovedet.

Hvorfor Kouame slog sin modstander, vides ikke.

Slaget fik en del tilstedeværendes pis i kog, da der udbrød uroligheder omkring Kouame, hvor flere forsøgte at løbe efter ham.

Du kan se begge situationer nederst i artiklen.

Ifølge flere medier, heriblandt news.com, er Michael Kouame rangeret som nummer 589 på ITF-juniorranglisten.

Raphael Nii Ankrah er placeret som nummer 1688.

Ankrah møder sin landsmand Ishmael Nii Nortey Dowuona i anden runde af hardcourtturneringen i den ghanesiske hovedstad.