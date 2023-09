Rod på trænerfronten, et flere måneder langt formdyk og en drillende skade.

Holger Rune har haft en forsømt sommer, som er fortsat ind i det tidlige efterår: Den 20-årige danske tenniskomet ikke har vundet en kamp siden 10. juli!

Og det vækker bekymring frem mod den sidste del af sæsonen, hvor Holger Runes store mål er at komme med i sæsonfinalen og ende året i top-5.

Det er derfor nogle heftige uger, der venter for Rune, som skal kæmpe sig ud af den største krise hidtil i sin kometagtige karriere ved to store turneringer i Kina i september og oktober.

Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

»Turen til Østen bliver en manddomsprøve for Rune efter så mange måneder uden sejr. Det sætter sig mentalt oppe i hovedet. Og det har givet ham et psykisk knæk at tabe til spillere uden for top-100,« siger Peter Bastiansen, tennisekspert hos TV 2.

»Det er hans første rigtige spillemæssige nedtur. Det kommer alle spillere til at opleve på et tidspunkt. Han skal nok komme hurtigt ud af det, men det kræver, at han bliver skadesfri og får styr på sit team.«

Senest har Holger Rune meldt afbud til Laver Cup efter en weekend, der bød på nederlag til Rune i sin singlekamp i Davis Cup for Danmark mod Brasilien i et skadesplaget sammenbrud mod nummer 116 i verden, Thiago Monteiro.

»Det har været tydeligt, at han ikke har været frisk. Han har ikke kunne bevæge sig rigtigt og serve ordentligt. Han burde have holdt pausen tidligere. Han burde nok ikke have spillet Davis Cup. Det havde givet ham tre uger, så han kunne være klar til Østen,« siger Peter Bastiansen.

Holger Runes træner, Lars Christensen (th.) Foto: Isabel Infantes/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Runes træner, Lars Christensen (th.) Foto: Isabel Infantes/EPA/Ritzau Scanpix

»Han har ikke haft overskuddet. Og når først man er inde i den onde cirkel, så begynder man at tænke for meget. Det er det værste, der kan ske for en tennisspiller, at man går ind til kampen og prøver at undgå at tabe. Normalt er Rune dygtig til at gå ind og ville vinde med sin ærgerrighed. Men hans selvtillid har fået et hak i tuden.«

Derudover har der været forvirring og rod på trænerfronten i Holger Rune-lejren, hvor den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou nu er droppet til fordel for Runes barndomstræner Lars Christensen.

»Hele problematikken omkring, hvem der skal være hans træner og have ansvaret for hans karriere, er noget, der har kørt frem og tilbage. To så forskellige trænere med så forskellige indstillinger til at spille har nok gjort ham mere forvirret. Det har været helt rigtigt, at han har skåret igennem og valgt Lars. Det er jeg enig i,« siger Peter Bastiansen, og slår ned på endnu et ømt punkt:

»En af de ting, de skal ændre, er Runes serverytme. Det har været en belastning på hans ryg, men det ændrer de på nu. Men det kan tage tre-fire uger, og skal han have det overført fra træningsbanen og få det implementeret i kampe.«

Næste udfordring derefter for Rune, er, at den danske stjerne er tvunget til at levere knivskarpt i oktober, hvor han har en perlerække af store turnerings-triumfer at forsvare fra sidste år, hvor han var i tre store finaler , hvis ikke han skal rasle ned af verdensranglisten.

»I oktober har han 1.700 point at skulle forsvare fra sidste år. Det kommer til at kræve rigtig meget at komme i ATP Finals. Han havde en vild oktober sidste år. Der er et større pres, der hviler på ham,« siger tenniseksperten.