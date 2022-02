Sagen om Peng Shuai vil ingen ende tage, og nu har situationen udviklet sig yderligere.

Vicepræsidenten i Center for China & Globalization, Victor Gao, udtaler nu, at Peng Shuai sandsynligvis ikke er blevet udsat for seksuelle overgreb grundet hendes fysiske styrke og størrelse.

Det udtaler han til '60 Minutes Australia'.

»I betragtning af hendes modne sind og fysiske tilstand kan hun tage vare på sig selv, og hun kan forsvare sig selv foran enhver mand eller person i Kina,« siger Victor Gao.

Udtalelsen kommer i kølvandet på Shuais beskyldninger mod Kinas tidligere vicepremierminister Zhang Gaoli.

'Hvorfor førte du mig til dit hjem og tvang mig til at være sammen med dig?' skrev Shuai blandt andet på Weibo, som er Kinas svar på Twitter.

Efterfølgende blev opslagene slettet, og Shuai nægtede over for den franske avis L'Equipe, at hun skulle være kommet med sådanne udtalelser.

»Seksuelle overgreb? Jeg har aldrig sagt, at nogen har forgrebet sig på mig på nogen måde,« sagde Shuai til L'Equipe.

Journalist på L'Equipe Marc Ventouillac mener ikke, at interviewet med Shuai gav svar på, om hændelsen har fundet sted eller ej.

»Det er umuligt at sige, om tennisstjernen er fri til at gøre og sige, hvad hun vil,« sagde Ventouillac.

Peng Shuai lå i 2014 nummer et på doubleranglisten og er den første kineser til at nå en topplacering på verdensranglisten.