Han har prøvet det før. Ja, hele 13 gange faktisk.

Men søndag kunne han så juble for 14. gang, da han vandt den prestigefyldte grand slam-turnering French Open.

For den spanske superstjerne Rafael Nadal triumferede nemlig igen, igen på det berømte grus i Paris, da han i overlegen stil slog Holger Runes overmand, norske Casper Ruud.

Efter mindre end tre timers tennis kunne den 36-årige verdensstjerne bryde ud i jubel efter at have besejret den norske tennissensation i tre sæt.

6-3, 6-3, 6-0 lød cifrene på, da kampen var slut, og dermed udbygger Nadal rekorden for flest grand slam-titler nogensinde på herresiden.

Spanieren er nu oppe på hele 22 grand slam-trofæer i karrieren, hvilket er to mere end de mangeårige rivaler Roger Federer og Novak Djokovic.

Sidstnævnte gjorde ellers et hæderligt forsøg på at stoppe den spanske storfavorits vej til titlen, da de to superstjerner stod over for hinanden i kvartfinalen tirsdag aften.

Her vandt Nadal dog et sandt drama efter mere end fire timers spil tennis i den franske hovedstad.

Herefter ventede tyske Alexander Zverev i semifinalen. Den kamp fik dog en brat ende i andet sæt, da den unge tysker løb ind i en uhyggelig skade.

Norske Casper Ruud mødte i semifinalen kroatiske Marin Cilic, som han ikke ligefrem havde de helt store problemer med at besejre.

Anderledes så det dog ud i kvartfinalen, hvor den danske tenniskomet Holger Rune kæmpede bravt for at vinde det nordiske rivalopgør.

Det lykkedes som bekendt ikke, men dramaet var dog langtfra overstået af den grund.

For efter kampen fløj det nemlig rundt med beskyldninger om løgne mellem de to rivaler.