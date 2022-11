Lyt til artiklen

For bare et par måneder siden var det slet ikke på realistisk.

Men nu er man nødt til at finde kuglerammen frem og i ramme alvor spørge sig selv: Kan Holger Rune komme med til sæsonfinalen?

Ikke for de unge under 21, for der er han allerede med og topseedet, men for de otte allerbedste i verden, der lukker sæsonen med at møde hinanden i et ordentligt brag af en turnering.

Svaret er ifølge den anerkendte tennis-journalist Ben Rothenberg, at han er tættere på, end nogen turde håbe på.

Sæsonfinalen spilles i Torino fra 13. november. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Sæsonfinalen spilles i Torino fra 13. november. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Ifølge ham skal der nemlig kun et afbud - før eller under sæsonfinalen - til, at Rune kan komme med, men det forudsætter, at han vinder søndagens finale mod Novak Djokovic, som spilles kl. 15.

Det er første gang en dansker er i en ATP-finale på det niveau, for det er kun grand slams og sæsonfinalen, der rangerer over en turnering som Paris Masters.

Rune står lige nu opgjort til at tage et ordentligt spring frem på verdensranglisten, hvor han i forvejen har taget voldsomme skridt.

Med finalebilletten i hånden ligger han til at blive nummer 12 i verden, og en sejr kan få ham helt ind i top 10.

I dagens finale spiller Holger Rune desuden for 6,2 mio. kroner.

