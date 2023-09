384 pladser.

Caroline Wozniacki har – på grund af sit nuværende eventyr ved US Open – gang i ét af de vildeste spring på verdensranglisten.

For efter at have spillet sig videre til fjerde runde ved den prestigefyldte grand slam-turnering i New York, er danskeren nemlig gået fra at være nummer 623 i verden til pludselig at ligge helt oppe som nummer 239.

Men på trods af den vilde bedrift, er den danske tennisstjerne på ingen måde tilfreds med bare at være nået til uge to ved turneringen. Langtfra endda.

»Jeg ved, hvad jeg før har kunnet opnå i min karriere, og jeg føler, at jeg for hver dag, der går, bliver bedre og bedre,« lød det fra den danske verdensstjerne på fredagens efterfølgende pressemøde.

Her forklarede hun ligeledes, at den igangværende bedrift ikke ligefrem kommer som en overraskelse for hende.

Heller ikke engang hvis hun formår at gå endnu længere i turneringen:

»Ville jeg have været overrasket over at tabe i første runde? Nej. Bliver jeg overrasket, hvis jeg fortsætter med at vinde? Nej, heller ikke.«

»Hvis jeg spiller mit bedste tennis, så ved jeg, at jeg er svær at slå. Og så skal de virkelig spille godt,« afsluttede hun.

Caroline Wozniacki formåede fredag at spille sig videre til fjerde runde ved US Open efter en sejr på 4-6, 6-3, 6-1 over Jennifer Brady.

Dermed kommer danskeren til at stå over for det 19-årige amerikanske fænomen Coco Gauff søndag.