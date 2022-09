Lyt til artiklen

'Tosset', 'upassende' og 'kriminelt'.

Det var nogle af ordene, der blev brugt, efter en video af den blot 16-årige tennisspiller Sara Bejlek gik viralt.

»Jeg så videoen. Det var en spontan reaktion fra hele holdet. Det kan sikkert virke ubehageligt for nogen, men vi har allerede talt om det i teamet. Det sker ikke igen,« fortæller den unge komet til iSport.

Videoen blev optaget, da Sara Bejlek kvalificerede sig til US Open med en sejr over britiske Heather Watson i kvalifikationsfinalen. Efterfølgende løb hun ud til sin far, der gav hende et kram, et kys og et klap bagi.

Efterfølgende fik hun også et klap bagi af en anden mand, og det er den situation, der har fået stor opmærksomhed. Den anden mand er den 16-åriges træner, har hun forklaret.

»Han er min far og vil altid være det. Og jeg har kendt min træner, siden jeg var otte år gammel. Hvis noget lignende var sket i Tjekkiet, havde der ikke været nogle reaktioner. Men siden vi er i USA, kommenterer alle på det. Som tidligere nævnt har vi talt sammen, og det sker ikke igen,« siger Sara Bejlek.

Også den tjekkiske ambassade i Washington DC er gået ind i sagen, og her ser de ikke et problem.

»Det har ikke været en sag i de tjekkiske medier. Det er en personlig sag. Hver familie er forskellig,« siger en talsperson til Daily Mail.

Natten til tirsdag blev US Open-drømmen slukket for teenageren, for da viste russiske Ljudmila Samsonova sig som en for stor mundfuld. Den 35-årige slog sin unge modstander med 6-3, 6-1.