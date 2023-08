Caroline Wozniackis vanvidscomeback luner ikke kun i de danske stuer i det gudsjammerlige sommervejr.

For verdensstjernerne står i kø for at hylde den danske tennisdarling, efter hun spillede en WTA-kamp for første gang i over tre år tirsdag.

Og hvilken kamp.

Wozniacki udraderede modstanderen Kimberly Birrell 6-2 6-2, og nu høster den 33-årige dansker stor ros. Du kan se nogle af hilsnerne i bunden af artiklen.

Wozniacki har gjort comeback i Montreal. Foto: Minas Panagiotakis/AFP/Ritzau Scanpix

'Velkommen tilbage Caro,' skriver verdensetteren Novak Djokovic blandt andet i en story på Instagram.

'To børn senere. Hun er tilbage. Yessss!' skriver stjernen Alexander Zverev med henvisning til, at Caroline Wozniacki har fået to børn, siden hun indstillede karrieren i januar 2020.

Danskeren har også selv lavet et opslag på Instagram, hvor Serena Williams sender en hilsen.

'Love it,' skriver hun, mens også den tidligere skistjerne Lindsey Vonn har kommenteret opslaget, og den danske DR-vært Josefine Høgh har sendt et hjerte Caroline Wozniackis vej.

Mon ikke den tidligere verdensetter har bidt fast i en særlig besked – nemlig fra hendes mand, David Lee, som har skrevet 'so proud of you!'

Caroline Wozniacki skal i aktion igen onsdag aften, og den kamp kan du selvfølgelig følge på bt.dk.

Indtil da kan du læse B.T.s dom fra danskerens opgør tirsdag lige her.

Verdensetteren Novak Djokovic glæder sig over Wozniackis comeback. Foto: Instagram/Djokernole