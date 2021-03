Har du 48 millioner kroner liggende? Hvorfor så ikke købe et hus af et tennisikon?

Tidernes nok bedste kvindelige tennisspiller, Serena Williams, har nemlig besluttet at sælge sit 'fritidshus' i fashionable Beverly Hills.

Og prisen for luksusvillaen er 7,5 millioner amerikanske dollar - altså omkring 48 millioner kroner.

Men så får du også pool, fem soveværelser og syv (!) badeværelser. Alt sammen opført i ´spansk stil'. TJEK GALLERIET HERUNDER.

Mon ikke den amerikanske tennisdronning kan presses lidt på prisen? For hun mangler på ingen måde penge. I løbet af karrieren har hun vundet 23 Grand Slam-titler og har i præmiepenge indtjent svimlende 94 millioner dollar - svarende til 590 millioner kroner.

Hun har dermed tjent dobblelt så meget som nogen anden kvindelig idrætsudøver gennem tiderne.

Dertil kommer sponsorater og diverse kommercielle aftaler. Det vurderes, at den 39-årige amerikaner samlet er god for 1,25 milliarder kroner.

Serena Williams bor til dagligt med sin mand og sin datter i et palæ i Florida - men hun er angiveligt allerede gået på jagt efter et nyt sommerhus i Motecito-området en håndfuld kilometer fra Beverly Hills.