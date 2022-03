US Open-mesteren Daniil Medvedev bliver muligvis nødt til at fordømme Putins handlinger, hvis han vil deltage i dette års udgave af Wimbledon.

Det skyldes, at den russiske verdensstjerne var et samtale under et udvalgsmøde i det britiske parlament. Har snakkede de britiske politikere om specifikke krav til Daniil Medvedev for, at tennisstjernen kan deltage i Wimbledon.

Det fortæller den britiske sportsminister Nigel Huddleston ifølge CNN.

Ministeren vil muligvis have »en forsikring« om, at den russiske stjerne, der vandt sin første grand slam, da han vandt US Open sidste år, ikke støtter op om Ruslands invasion af Ukraine.

»Absolut ingen, der støtter op om Ruslands invasion, skal spille i turneringen,« sagde Nigel Huddleston på udvalgsmødet og fortsatte:

»Vi har brug for en potentiel forsikring om, at de (russiske tennisspillere, red.) ikke er tilhængere af Putin, og vi overvejer, hvilke krav vi kan indføre for at forsøge at få nogle forsikringer i den retning.«

De nuværende regler tillader nemlig russiske og hvidrussiske tennisspillere at konkurrere på mændenes ATP-tour og kvindernes WTA-tour, men hvis de stiller op under neutralt flag.

Daniil Medvedev har tidligere kommenteret på Ruslands invasion af Ukraine.

»Mit budskab er altid det samme – jeg ønsker fred i hele verden,« sagde Medvedev til journalister på et pressemøde tidligere på måneden, da han blev ind til krigen.

Lige nu er Daniil Medvedev rangeret som nummer et på verdensranglisten. Russere skuffede dog seneste ved ATP 1000-turneringen Indian Wells, hvor han røg ud i anden runde til franskmanden Gaël Monfils.