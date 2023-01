Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag skulle amerikanske Danielle Collins i aktion mod tjekkiske Karolina Muchova ved Australian Open – og her opstod en ganske besynderlig situation.

Danielle Collins smed ketsjeren, strakte armene i vejret og troede, at hun havde vundet kampen, da hun vandt et point til stillingen 7-3.

Men sådan stod det ikke til.

»Danielle, ti point!,« råbte kampens dommer, da amerikaneren brød ud i jubel.

Danielle Collins var indblandet i en ganske mærkværdig situation i onsdagens kamp. Foto: LUKAS COCH Vis mere Danielle Collins var indblandet i en ganske mærkværdig situation i onsdagens kamp. Foto: LUKAS COCH

Du kan se situationen i videoen øverst i artiklen.

Årsagen var ganske simpel, men alligevel meget bizar.

Sidste år besluttede organisationen bag de fire grand slamturneringer i tennis, French Open, Wimbledon, US Open og Australian Open, at man i de næste udgaver af turneringerne ville gøre brug af en 10-points 'super tiebreak' for at afgøre det sidste sæt af en kamp.

Det kommer i femte sæt for herresinglekampe og i tredje sæt for resten af ​​feltet, herunder damesingle.

Det havde Collins dog glemt.

Danielle Collins (th.) endte alligevel med at vinde kampen mod Karolina Muchova. Foto: PAUL CROCK Vis mere Danielle Collins (th.) endte alligevel med at vinde kampen mod Karolina Muchova. Foto: PAUL CROCK

»Nej, nej, nej. Nej, det er ikke sandt! Danielle Collins er simpelthen ikke klar over, at tiebreaken bliver spillet til ti point. Hun tror, hun har vundet kampen. Waow! Waow, siger jeg bare,« lød det fra Eurosports kommentator:

»Prøv lige at se de billeder her. Det er noget af det allermest svære, det hun står overfor nu, Danielle Collins. Hun har selvfølgelig en 7-3-føring, det er en god ting. Men lige mental at resette dernede (på banen, red.).«

Heldigvis for Danielle Collins formåede hun at holde hovedet koldt, og hun vandt til slut kampen, der varede knap tre timer.