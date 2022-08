Lyt til artiklen

Siden den russiske invasion af Ukraine har hele verden støttet det krigsramte land.

Onsdag blev der afholdt velgørenhedsevent som optakt til tennisturneringen US Open, der starter mandag 29. august. Eventet havde titlen: 'Tennis spiller for fred'.

Her skulle den hviderussiske verdensstjerne Victoria Azarenka deltage, men trak sig kort inden eventstart. Det skriver det amerikanske medie ESPN.

»I de sidste 24 timer, efter grundig overvejelse og dialog mellem alle parter, deltager Victoria Azarenka ikke i vores 'Tennis spiller for fred'-opvisning i aften,« skriver Det Amerikanske Tennis Forbund, USTA, i en skriftlig udtalelse.

Velgørenhedseventet havde til formål at samle penge ind til humanitær hjælp til Ukraine og blev afholdt på Ukraines uafhængighedsdag.

Siden krigens begyndelse er flere internationale forbund gået ind og har udelukket russiske og hviderussiske spillere fra sport.

Ifølge flere amerikanske medier trak Azarenka sig på baggrund af, at flere ukrainske spillere var utilfredse med, at den hviderussiske stjerne skulle deltage i et event til fordel for Ukraine.

I et tweet kort efter at have trukket sig fra eventet skrev Azarenka: 'Tag aldrig en venlig gestus for givet.'