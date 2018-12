Først hjalp han med oprydningen. Nu hjælper han med det økonomiske.

Tennisstjernen Rafael Nadal viser stor støtte til den spanske ø Mallorca, hvor han er født og opvokset.

Rafael Nadal har doneret 1 million euro efter de massive oversvømmelser, der ramte øen i oktober, og som kostede flere personer livet.

Det skriver flere medier, herunder tennis.com.

Rafael Nadal under US Open i 2018. Foto: JULIAN FINNEY Vis mere Rafael Nadal under US Open i 2018. Foto: JULIAN FINNEY

Mallorcas lokale borgmester, Mateu Puigròs, udtaler følgende om donationen:

»Det er en hjælp fra en særlig person til os alle sammen, hvilket viser hans kærlighed for vores land. Han er én af os,« siger han og tilføjer:

»Vi kender til hans kærlighed og menneskelighed, hvilket er lige så stort som hans talent og resultater, og som han har vist både på og udenfor banen,« udtaler Mateu Puigròs.

De 1 million euro - eller knap 7,5 danske kroner - skal gives til de pårørende samt til dem, der fik ødelagt hus og hjem som følge af oversvømmelsen.

Umiddelbart efter oversvømmelserne viste Rafael Nadal også stor støtte til øen.

Her hjalp han med oprydningen og tilbød tag over hovedet til dem, der ikke længere havde noget sted at opholde sig.

»Trist dag på Mallorca. Mine varmeste tanker til familierne, der har mistet en kær under de voldsomme oversvømmelser. Som vi gjorde i går, er Rafael Nadal Academy åben for alle dem, der har brug for et sted at opholde sig,« skrev tennisstjernen på Twitter tilbage i oktober.

Rafael Nadal er i øjeblikket den næstbedste tennisspiller på verdensranglisten. Han har vundet imponerende 17 Grand Slam-titler.