Det var en sønderrivende kritik, han rettede mod Nick Kyrgios i Netflix-serien 'Break Point'.

Tennisstjernen Stefanos Tsitsipas lagde ikke fingrene imellem, da han beskrev den kontroversielle australier.

Men kritikken er af mange tennisfans blevet opfattet som racistisk.

Derfor lægger grækeren sig nu fladt ned med en lang undskyldning på Facebook.

Både Nick Kyrgios og Stefanos Tsitsipas var rasende ved deres Wimbledon-møde i 2022.

De to superstjerners drabelige duel ved sidste års Wimbledon-turnering er omdrejningspunktet i et afsnit af Netflix' hitserie.

Her langer Tsitsipas voldsomt ud efter Kyrgios' attitude på banen.

»Jeg vil kalde det en uuddannet tilgang til tennis. Men I ved, at tennis er en gentlemansport. Det handler om respekt,« siger verdens nummer fem.

»Vi spiller ikke basketball, men han bringer basketball-attituden til tennis,« fortsætter han med henvisning til Kyrgios' store passion for NBA.

Men nu undskylder grækeren over for sidste års Wimbledon-finalist.

»Jeg vil kommentere på en sag, der har tynget mit hjerte. En uheldig misforståelse, der har forvrænget billedet på min intention,« indleder han.

»Jeg er blevet opmærksom på, at nogle individer har misfortolket mine kommentarer om Nick Kyrgios, hvor jeg stempler ham som uuddannet og beskylder ham for at bringe basketball-attitude til tennis, som at jeg insinuerer racisme, når der ikke eksisterer nogen.«

»Jeg vil understrege, at jeg ikke har fordomme over for nogen ud fra deres baggrund, etnicitet eller interesser. Mine tidligere kommentarer om Nick Kyrgios var ikke ment som en underminering af hans intelligens eller evner,« fortsætter Tsitsipas.

