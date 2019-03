Fem gange tidligere i karrieren har serberen vundet turneringen, men det bliver ikke til en gentagelse i 2019.

Verdensetteren Novak Djokovic er overraskende hurtigt ude af tennisturneringen BNP Paribas Open i Indian Wells.

I tredje runde natten til onsdag måtte den topseedede serber se sig besejret af tyske Philipp Kohlschreiber, der vandt 6-4, 6-4.

35-årige Kohlschreiber, der rangerer som nummer 39 i verden, havde aldrig tidligere i karrieren slået en verdensetter, hvilket gjorde oplevelsen til noget specielt.

- Det er et særligt øjeblik. Selvfølgelig nyder jeg altid at møde topspillerne, men for det meste slår de jo én.

- Det er ret utroligt for mig at slå Novak, der er nummer et og topseedet her, siger Philipp Kohlschreiber.

I næste runde skal han op imod franske Gaël Monfils.

Også verdensranglistens nummer syv, japanske Kei Nishikori, er ude af turneringen, der rangerer lige under de fire grand slam-turneringer.

Nishikori tabte i tredje runde til polske Hubert Hurkacz, der vandt 4-6, 6-4, 6-3. Hurkacz er helt nede som nummer 67 på ranglisten.

På kvindesiden er den topseedede Naomi Osaka og andenseedede Simona Halep ude af Indian Wells. Osaka tabte til schweizeren Belinda Bencic, mens Halep røg ud til den tjekkiske teenager Marketa Vondrousova.

Danske Caroline Wozniacki tabte i anden runde til russeren Ekaterina Alexandrova.

/ritzau/