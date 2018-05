Simona Halep spillede sig uden problemer videre i French Open, hvor hun møder tyske Andrea Petkovic.

Paris. Simona Halep sikrede sig torsdag videre færd i French Open.

I anden runde i grand slam-turneringen havde verdensetteren ikke de store problemer med at sende amerikanske Taylor Townsend ud af turneringen.

Simona Halep vandt opgøret 6-3, 6-1, og dermed er rumæneren klar til at møde tyske Andrea Petkovic i tredje runde.

Petkovic er på papiret en overkommelig modstander, da hun rangerer som nummer 107 i verden, men hun har tidligere været i top-10 på kvindernes verdensrangliste, og hun spillede sig i semifinalen i French Open i 2014.

Maria Sharapova måtte arbejde anderledes hårdt for også at avancere i turneringen torsdag.

Den tidligere verdensetter er tilbage på Roland Garros efter to års fravær, og russeren vandt i to sæt over kroatiske Donna Vikic.

Sejren lød på 7-5, 6-4.

Maria Sharapova vandt French Open i 2012 og 2014, men opgøret i første runde, hvor russeren slog hollandske Richel Hogenkamp, var Sharapovas første kamp ved French Open siden 2015.

Det skyldtes, at hun i 2016 var spærret på grund af sin dopingkarantæne, og i fjor ville arrangørerne ikke give hende et wildcard til hverken kvalifikationen eller hovedturneringen.

Argumentet var, at Sharapovas ranglisteplacering var for lav, og der blev også henvist til dopingdommen.

Maria Sharapova er i øjeblikket nummer 30 i verden.

Hun har vundet fem grand slam-titler i karrieren. Den første var i Wimbledon, da hun var 17 år.

Også spanske Garbiñe Muguruza avancerede torsdag i turneringen.

Den tredjeseedede spanier vandt 6-4, 6-3 over franske Fiona Ferro, mens tjekkiske Karolína Plísková sendte sin landsmand Lucie Safarova ud og sikrede dermed en plads i tredje runde.

/ritzau/