Iga Swiatek viste ingen nåde mod Anastasia Potapova, der ikke vandt et eneste parti i ottendedelsfinalen.

Blot 40 minutter skulle Iga Swiatek søndag middag bruge på at spille sig videre til kvartfinalen i damesingle i French Open.

I ottendedelsfinalen kørte verdensetteren fuldstændig russeren Anastasia Potapova rundt på det røde grus i den franske hovedstad og uddelte to "æg", som det kaldes, når en spiller vinder et sæt uden at afgive et parti.

6-0, 6-0, lød de knusende sejrscifre.

Første sæt var overstået efter 19 minutter, da Swiatek som en passende afslutning brød Potapovas serv rent.

Lige så knusende overlegen var den 23-årige polak i andet sæt, hvor hun ikke tabte en eneste duel i egen serv mod verdensranglistens nummer 41.

I kvartfinalen skal Swiatek møde femteseedede Marketa Vondrousova. French Open-finalisten fra 2019 havde ikke de store problemer med kvalifikationsspilleren Olga Danilovic, der blev slået 6-4, 6-2.

Iga Swiatek vandt French Open første gang i 2020 og fulgte op med yderligere to finalesejre i 2022 og 2023. Ud af de foreløbig 34 gange, hun har optrådt på Roland Garros, er det blevet til 32 sejre.

Heller ikke tredjeseedede Coco Gauff spildte tiden, da hun spillede sig ind blandt de bedste otte i turneringen.

Amerikaneren vandt 6-1, 6-2 over Elisabetta Cocciaretto fra Italien i en kamp, der varede lige omkring en time.

/ritzau/