Simona Halep melder afbud til turnering i Moskva med henvisning til rygskade fem dage før WTA Finals.

Moskva. Den rumænske verdensetter i tennis, Simona Halep, er indtil det sidste en tvivlsom starter til sæsonens WTA Finals, der begynder i Singapore på søndag.

Tirsdag trak hun sig fra WTA-turneringen Kremlin Cup i Moskva, som hun var tilmeldt i denne uge.

Halep er fortsat plaget af rygskaden, der også fik hende til at trække sig midt i en kamp under China Open for få uger siden.

- Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at blive klar, men desværre giver ryggen stadig smerter, og jeg vil ikke løbe en unødvendig risiko.

- Det er skuffende at trække sig, men det er vigtigt for mig at prioritere helbredet først, siger Simona Halep.

Hun har blot fem dage til at blive klar til et af sæsonens højdepunkter, men det er ikke ukendt fænomen, at stjerner melder fra til turneringer, der spilles i ugen op til de største turneringer med henvisning til skader og alligevel bliver klar.

Uanset om Halep stiller op i Singapore eller ej, er hun sikker på at slutte året som verdensetter. Hun vandt French Open og nåede finalen i Australian Open, som hun tabte til Caroline Wozniacki.

/ritzau/