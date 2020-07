Tennisstjernen Ashleigh Barty vil ikke udsætte sig selv og sit hold for smitterisiko ved at rejse til USA.

Kvindernes verdensetter i tennis, Ashleigh Barty, kommer ikke til at stille op ved grand slam-turneringen US Open om en måned.

Beslutningen skyldes risikoen ved at rejse til USA under coronakrisen, siger hun til den australske avis Herald Sun.

- Mit hold og jeg har besluttet os for ikke at rejse til USA til Western and Southern Open og US Open i år, siger hun til avisen.

- Jeg elsker begge begivenheder, så det var en svær beslutning. Men der er stadig betydelige risici i forbindelse med covid-19, og jeg har det ikke godt med at sætte mit hold og mig selv i den position.

Western and Southern Open afholdes normalt i Cincinnati, men er flyttet til New York City i år. Turneringen begynder midt i august.

Herefter bliver grand slam-turneringen US Open afholdt fra 31. august, men uden tilskuere, den sædvanlige medietilstedeværelse og med en række andre forholdsregler.

- Jeg ønsker USTA (det amerikanske tennisforbund) alt godt i forbindelse med turneringerne og glæder mig til at være tilbage i USA næste år.

Onsdag oversteg antallet af coronarelaterede dødsfald 150.000 i USA.

Barty er regerende French Open-mester, og hun vil senere træffe en beslutning i forhold til den franske grand slam-turnering, som begynder sent i september.

- I de kommende uger vil jeg nå frem til en beslutning om French Open og de europæiske turneringer, der spilles omkring den, siger hun.

Verdens nummer et på herresiden, Novak Djokovic, og den 23-dobbelte grand slam-mester Serena Williams ventes at stille op til US Open.

Begge kan dog løbe ind i problemer, når de skal tage rejsen den anden vej til Europa. Her kan obligatoriske karantænekrav komme i vejen for deltagelse ved turneringer i Rom og Madrid, som ligger inden French Open.

/ritzau/Reuters