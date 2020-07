Tennisstjernen Ashleigh Barty vil ikke udsætte sig selv og sit hold for risikoen ved at rejse til USA.

Kvindernes verdensetter i tennis, Ashleigh Barty, kommer ikke til at stille op ved grand slam-turneringen US Open om en måned.

Beslutningen skyldes risikoen ved at rejse til USA under coronakrisen, siger hun til den australske avis Herald Sun.

- Mit hold og jeg har besluttet os for ikke at rejse til USA til Western and Southern Open og US Open i år, siger hun til avisen.

- Jeg elsker begge begivenheder, så det var en svær beslutning. Men der er stadig betydelige risici i forbindelse med covid-19, og jeg har det ikke godt med at sætte mit hold og mig selv i den position.

Western and Southern Open afholdes normalt i Cincinnati, men er flyttet til New York City i år. Turneringen begynder midt i august.

Herefter bliver grand slam-turneringen US Open afholdt fra 31. august, men uden tilskuere, den sædvanlige medietilstedeværelse og med en række andre forholdsregler.

- Jeg ønsker USTA (det amerikanske tennisforbund) alt godt i forbindelse med turneringerne og glæder mig til at være tilbage i USA næste år.

Onsdag oversteg antallet af coronarelaterede dødsfald 150.000 i USA.

/ritzau/Reuters