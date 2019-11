Ashleigh Barty vandt WTA Finals med en finalesejr i to sæt over den forsvarende mester, Elina Svitolina.

Ashleigh Barty satte søndag en tyk streg under, at hun er den bedste kvindelige tennisspiller i verden.

Australieren, der topper verdensranglisten, var oppe mod den forsvarende mester i finalen af WTA Finals, sæsonfinalen, som er en turnering for verdens otte bedste kvindelige tennisspillere.

Og her besejrede Barty den forsvarende mester i turneringen, Elina Svitolina fra Ukraine.

Barty vandt med cifrene 6-4, 6-3.

Det er første gang, australieren vinder sæsonfinalen, mens Svitolina missede muligheden for at vinde for andet år i træk.

Barty kan med sejren hæve en check på omkring 30 millioner kroner.

At det var to yderst dygtige servespillere, der var oppe mod hinanden, var tydeligt i begyndelsen af første sæt, hvor begge sikkert hev hver deres fire første servepartier i land.

Ved 4-4 lykkedes det dog Svitolina at spille sig til kampens første breakbold, men den fik Barty afværget og tog i stedet partiet.

I Svitolinas efterfølgende serveparti var det så australieren, der spillede sig til en breakbold, som også betød sætbold. Den missede Barty, men på tredje breakbold lykkedes det verdensetteren at snuppe sættet.

I andet sæt så Barty dog ud til at falde lidt sammen. Hvor serverne var tæt på perfekte i første sæt, blev det en dobbeltfejl fra australieren, der gav Svitolina en 2-1-føring inden ukrainerens eget serveparti.

Men Barty fik hurtigt hold på sig selv igen og brød med det samme tilbage.

Det knækkede den 25-årige ukrainer, der derefter havde svært ved at få sit spil til at hænge sammen. Barty tog også de efterfølgende to partier og kom foran 4-2.

Det så dog ud til at give lidt nerver hos australieren, at sejren kom tæt på. I hvert fald væltede det frem med fejl i Bartys efterfølgende serveparti, som Svitolina endte med at vinde og igen var inde i kampen.

Men det holdt ikke længe. Verdensetteren brød igen hurtigt tilbage og kunne efterfølgende serve triumfen hjem i et rent serveparti.

Tidligere søndag vandt Timea Babos og Kristina Mladenovic doubleturneringen i sæsonfinalen med en finalesejr i to sæt over Su-Wei Hsieh og Barbora Strycova.

/ritzau/