Verdens nummer et i tennis, Carlos Alcaraz, kommer ikke i aktion lige foreløbig.

Han er skadet og har derfor meldt afbud til grand slam-turneringen Australian Open senere på måneden.

Det oplyser han på Twitter.

Han oplyser, at der er en muskelskade i sit højre ben, der holder ham ude.

»Jeg fik en skade gennem en tilfældig, unaturlig bevægelse i træningen,« skriver den 19-årige tenniskomet.

»Jeg har arbejdet så hårdt for at nå mit bedste niveau inden Australien, men jeg vil desværre ikke være i stand til at spille,« lyder det videre.

Dermed får Alcaraz ikke mulighed for at følge op på sin imponerende 2021-sæson, hvor han vandt US Open i september og efterfølgende blev nummer et på verdensranglisten.

Australian Open er årets første grand slam. Turneringen starter 16. januar.