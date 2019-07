Uden for tennisbanen er de gode venner.

Men da Holger Rune og Eric Vanshelboim tirsdag tog ketsjeren i hånden, var de konkurrenter ved årets Wimbledon for juniorer.

Det var som bekendt danskeren, der tog sejren, men der var stadig plads til smil efter opgøret mellem de to kammerater. Og en kæk bemærkning fik Holger Rune da også med på vejen af sin ven, som han talte med ved nettet efter kampen. For han skulle lige have røg for at have vundet ret overlegent.

»Jeg skulle lige give ham en sviner for, at hun kun gav mig to partier,« sagde Eric Vanshelboim efter kampen med et smil på læben til TV 2 Sport.

Holger Rune vandt overbevisende med 6-0, 6-2 og dermed spillede danskeren sig videre efter en kamp, hvor ukrainske Vanshelboim da også efterfølgende erkendte, at han ikke havde mange chancer.

Han er vokset op i Danmark og repræsenterer KB, og for en del år tilbage spillede han mod netop Holger Rune i en U10-kamp. Og danskeren fortæller, at det ikke rører ham at skulle spille mod sine venner på banen.

»Vi snakkede godt sammen inden kampen, og når vi går på banen, så er vi fjender. Men efter kampen er vi gode venner igen. Eric er en rigtig god ven. Det er det fede ved tennis,« sagde Holger Rune, der spiller igen onsdag, til TV 2 Sport.

Og han er bestemt ikke den eneste, der udenfor banen er venner med sine konkurrenter i sporten. Et andet eksempel på det er Caroline Wozniacki, der privat er gode veninder med Serena Williams, som også var med den 15. juni, da Caroline Wozniacki blev gift med David Lee.