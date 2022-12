Lyt til artiklen

Der er stjernestøv over Holger Runes selskab på banen i disse dage.

For den danske tenniskomet er nemlig godt i gang med at forberede sig til januars prestigefyldte grand slam-turnering Australian Open.

Det sker blandt andet i denne uge i Dubai, hvor han deltager i opvisningsturneringen World Tennis League.

Og her har han fået særdeles verdensberømt selskab i mixed double-kategorien.

28-årige Eugenie Bouchard.

For den 28-årige canadiske superstjerne Eugenie Bouchard, der har trukket flere overskrifter verden over for sit liv uden for tennisbanen end for sine præstationer med ketsjeren, er nemlig doublemakker med Holger Rune.

Det nye sammensatte makkerpar spillede tirsdag første kamp ved turneringen, hvor det dog endte med et nederlag til Nick Kyrgios og Bianca Andreescu, fremgår det af arrangørernes hjemmeside.

Indtil videre er planen, at danskeren og canadieren skal spille minimum én doublekamp mere sammen, når de fredag møder Grigor Dimitrov og Paula Badosa.

Eugenie Bouchard har de senere år kæmpet med at finde niveauet i WTA-Touren, efter hun i 2014 sensationelt nåede Wimbledon-finalen, hvor hun dog tabte til Petra Kvitova.

Derfor er det da også den canadiske tennisstjernes liv uden for banen, som de senere år har været et stort samtaleemne i verdenspressen.

Blandt andet, fordi hun i 2017 tog på en date med en Twitter-fan efter et tabt Super Bowl-væddemål.

