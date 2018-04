15-årige Clara Tauson og 16-årige Hannah Viller Møller skal i kamp mod hinanden, når de mandag går på banen i Parken forud for den store showkamp mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams.

Og det er to glade teenagere, der mest af alt ser frem til at se de store stjerner folde sig ud foran 12.000 tilskuere.

»Jeg glæder mig super meget til at se deres kamp i hvert fald. Og jeg glæder mig da også til at spille mod Hannah. Jeg håber, det bliver en god kamp,« siger Clara Tauson til pressemødet på Hotel Marriott.

Begge piger har leveret stærke resultater som juniorer og særligt Clara Tauson har gjort sig bemærket med flere sejre i store turneringer. Lige nu er hun tæt på top-10 på juniorernes verdensrangliste, og hun forventer at deltage i de resterende Grand Slams for juniorer i løbet af året.

For 16 år siden var det Caroline Wozniacki, der som ung spiller mødte sit store idol, Venus Williams. Nu er det Hannah Viller Møller og Clara Tausons tur til at møde nogle af sportens største spillere, og de kan dermed drømme om at ende samme sted som den danske tennisstjerne. Men de to stortalenter vil dog mere end bare drømme.

»Vi vil begge gerne være professionelle. Det er derfor, vi står her nu og, og det er derfor, vi bruger hver dag på det,« fortæller Clara Tauson, der bliver suppleret af Hannah Viller Møller.

»Ja, det er sjovt at se, at Caroline har gjort det, hun har gjort, og vi håber selvfølgelig på at kunne gøre det samme. Det er superfedt at have nogen at se op til.«

Læs også: Wozniacki udgik med skade: Her er status før Venus-brag

Hvem vinder kampen?

»Jeg tror, at jeg vinder,« lyder det prompte fra en grinende Clara Tauson, der hurtigt trækker i land.

»Ej, det må jeg ikke sige. Jeg tror, at vi begge tager det som en træningskamp og får en god kamp. Vi glæder os begge nok mest til at se Caroline og Venus spille, men jeg håber da på en god kamp. Vi skal bare ud og have det sjovt foran et stort publikum,« siger Clara Tauson.

»Ja, det bliver måske lidt anderledes foran et så stort publikum, men vi glæder os helt vildt,« siger Hannah Viller Møller.

De to unge stortalenter træder ind på banen i Parken mandag klokken 19.00. Opgøret mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams følger efter klokken 21.00.