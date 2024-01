Han skyndte sig til nettet for at give hånd og sige 'tak for kampen'.

For Jack Draper havde det tydeligvis dårligt efter sejren over Marcos Giron ved Australian Open.

Billeder viser, hvordan han med det samme efter det obligatoriske håndtryk gik mod en skraldespand på sidelinjen.

'Jack Draper slår Maros Giron i fem sæt efter at have været bagud med 1-2 og kaster op lige efter håndtrykket. Brutalt,' skriver tennisjournalisten José Morgado på 'X'.

Jack Draper var hårdt mærket efter kampen. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jack Draper var hårdt mærket efter kampen. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Han vandt kampen med sætcifrene 6-4, 3-6, 4-6, 6-0, 6-2.

En lang kamp, der har kostet en del kræfter, og samtidig er der ekstremt varmt i Melbourne, hvor turneringen bliver spillet.

For der er lige nu over 30 grader, varmen er tung og tør, og netop den del udtrykker mange bekymring over.

'Jeg er træt af, tennisporten ikke indser, det er farlige forhold,' skriver en bruger.

'Forholdene i Melbourne er brutale om dagen og helt modsat om aftenen. Det er på tide, arrangøren tager nogle forholdsregler for at undgå, at sådan noget sker,' skriver en anden.

'Han havde det svært med forholdene. Det er nok en kamp, han aldrig glemmer,' lyder det fra The Tennis Letter.

Danske Holger Rune spillede sig tirsdag morgen dansk tid videre, og i sit sejrsinterview på banen fortalte han også efterfølgende, hvordan varmen var hård og kostede kræfter.